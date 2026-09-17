Julian Assange volvió a captar la atención mundial con su inesperado regreso a X después de más de dos años sin actividad en su cuenta oficial.

El fundador de WikiLeaks reapareció el 17 de septiembre de 2026 con una fotografía tomada frente a un mural con su rostro en Sídney y el mensaje “I’m back”, una publicación que rápidamente se viralizó.

En cuestión de horas, el activista australiano de 55 años de edad acumuló millones de visualizaciones y reavivó el interés sobre sus próximos movimientos, mientras su entorno anticipa nuevos anuncios.

Julian Assange regresa a X después de más de dos años con una foto desde Sídney (Especial)

Julian Assange regresa a X y su publicación supera los 10 millones de visualizaciones

Después de más de 26 meses sin publicar en su perfil oficial de X, Julian Assange volvió a utilizar la red social, propiedad de Elon Musk.

El último mensaje publicado directamente desde su cuenta databa del 28 de junio de 2024, cuando Assange, periodista y programador informático australiano, informó a sus más de 566 mil seguidores sobre su regreso a la plataforma.

En aquella publicación, Assange utilizó también la frase “I’m back”, que en español significa “Estoy de regreso”.

Al corte de las 13:30 horas, tiempo de México, la nueva publicación de Julian Assange registraba:

9 mil comentarios

35 mil compartidas

209 mil me gusta

6 mil elementos guardados

La publicación también acumulaba más de 10 millones de visualizaciones.

Entre las reacciones predominaban los mensajes de bienvenida y apoyo a Julian Assange, aunque también se registraron comentarios de rechazo y mensajes de odio.

Por su parte, Stella Assange, esposa de Julian Assange, confirmó la reactivación de la cuenta y adelantó que habrá más noticias durante la próxima semana.

¿De dónde es el mural de Julian Assange?

El mural que aparece detrás de Julian Assange en la fotografía fue realizado por el artista Scottie Marsh y se encuentra pintado en el costado de un edificio ubicado en el CBD de Sídney, Australia.

En la fotografía, Julian Assange aparece señalando el mural con su rostro mientras posa frente a la cámara. El activista viste una camisa de color verde oscuro.