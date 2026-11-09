Joe Biden publicará su libro “Promise me, America” el 17 de noviembre; hablará de sus memorias presidenciales y los retos que enfrentó durante su gestión.

Mis memorias presidenciales, Promise me, Ameruca, saldrá el 17 de noviembre. Espero que la leas. Cubre mis años como Presidente. Joe Biden

Joe Biden invita a leer su libro “Promise me, America”, su libro de memorias

“Promise me, America” recopila las memorias presidenciales de Joe Biden, donde hablará de los desafíos que enfrentó, las decisiones que tomó y por qué las tomó.

Se trata de quiénes somos como nación. Lo que representamos. Y el rol de América en el mundo. Joe Biden

Joe Biden asegura que su libro es un homenaje a los estadounidenses y defiende “el gran experimento americano” en el autogobierno y la democracia.

Joe Biden (Joe Biden/X)

El libro de Joe Biden sale a la venta el 17 de noviembre y el expresidente de Estados Unidos reveló que fue diagnosticado con cáncer mientras lo escribía: " tengo la esperanza de que las palabras en la página hablen por sí mismas".

Mirando hacia adelante, voy a seguir el consejo que mi padre me dio hace mucho tiempo: “Campeón, cuando te derriben, levántate”. Es una buena lección para mí. Y para América. Joe Biden

Joe Biden expresó que confía en que Estados Unidos se levantará de los recientes sucesos que ha vivido: “América es la nación más única en la tierra”.

Joe Biden expresa su esperanza en Estados Unidos

El expresidente Joe Biden mencionó en un mensaje en X, que Estados Unidos está fundada en una idea, la cual “más fuerte que cualquier tirano o dictador”.

Por otro lado, Hunter Biden, hijo de Joe Biden, reveló en agosto que el cáncer de próstata del expresidente se extendió a otras partes de su cuerpo y eso le causa dolor.

“El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá”, reveló Hunter Bidenen una entrevista en la BBC.

A pesar de su enfermedad, Joe Biden continúa mostrando sus posturas políticas y expresando su apoyo a Estados Unidos.