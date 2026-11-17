Michael Freeman, experto forense y miembro del Real Colegio de Patólogos del Reino Unido asegura que Jeffrey Epstein habría sido asesinado, cuestionando la versión de suicidio en el dictamen de la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

Entre los detalles que cuestiona la versión del suicidio de Jeffrey Epstein, el experto forense apunta que las lesiones en el cuello, el hombro izquierdo y la espalda no corresponden a un ahorcamiento suicida.

“No había hematomas ni otras lesiones no relacionadas con el ahorcamiento en ninguna parte del cuerpo, estaba prácticamente impecable”. Michael Freeman, experto forense

Pruebas detallan asesinato de Jeffrey Epstein no suicidio: experto forense

Ante este nuevo análisis, el experto forense Michael Freeman dio evidencia y reconstrucción de los hechos con la cual sostiene que Jeffrey Epstein no se suicidio, sino fue asesinado.

Según el expediente de la autopsia y al realizar una reconstrucción utilizando fotografías del mismo, el experto afirma que las lesiones de Jeffrey Epstein eran compatibles con una agresión y una lucha.

Pues en las evidencias se puede ver un forcejeo y traumatismos por objetos contundentes, pues “las marcas de ligadura son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda, muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada”, detalló.

Oficina forense de Nueva York sostiene muerte de Jeffrey Epstein por suicido

Tras este nuevo análisis donde un experto forense cuestiona versión oficial como suicidio, la muerte de Jeffrey Epstein, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York ya respondió.

En un comunicado a CNN, la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York afirmó que “mantiene su determinación” de que Jeffrey Epstein murió por suicidio y que la forma en que lo hizo fue ahorcándose, negando un asesinato tal y como experto apunto.