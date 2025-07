En una entrevista reciente para The Wall Street Journal, Bill Gates reconoció que se arrepiente de reunirse y darle su amistad a Jeffrey Epstein.

De acuerdo con los reportes, Bill Gates se habría reunido con Jeffrey Epstein en diversas ocasiones en 2011.

Todas las reuniones entre los dos personajes habrían sucedido en la casa de Jeffrey Epstein, mismas que se extendían hasta altas horas de la noche.

No solo eso, también se informó que varios representantes de la Fundación Bill y Melinda Gates fueron parte de estas reuniones.

Bill Gates (Instagram / thisisbillgates)

¿En qué consistían las reuniones entre Bill Gates y Jeffrey Epstein?

De acuerdo con el propio Bill Gates, sus reuniones con Jeffrey Epstein eran en relación a un “fondo multimillonario caritativo”.

Jeffrey Epstein conocía a diversas personas relacionadas con la “salud mundial”, tema que siempre ha interesado a Bill Gates.

Así que pensó que podría usar la influencia de Jeffrey Epstein para darle impulso a su fundación, así como a sus proyectos de beneficencia a nivel mundial.

Señalando que no había suficiente filantropía que apuntara a temas de salud mundial, sobretodo en las zonas más vulnerables de la Tierra.

De ahí que en un primer momento, viera la amistad con Jeffrey Epstein como algo benéfico para sus intereses filantrópicos.

Jeffrey Epstein (Reuters)

Bill Gates asegura que las reuniones con Jeffrey Epstein fueron un error

Según las propias palabras de Bill Gates, las reuniones con Jeffrey Epstein fueron un error y lo hacen sentir sumamente estúpido.

Desde un primer momento, Bill Gates se dio cuenta de que el estilo de vida de Jeffrey Epstein era algo extraño, lo describió como “diferente e intrigante”.

Algo que no era para el fundador de Microsoft, además señaló que la amistad con Jeffrey Epstein no sirvió para nada, pues no le ayudó en la manera que esperaba.

A esto hay que sumar todo el escándalo que vino después, de ahí que ahora vea todo esto como un error.

No obstante, asegura que eliminó todo contacto con Jeffrey Epstein una vez que no pudo lograr su objetivo de un beneficio filantrópico en la salud mundial.

Con información de The Wall Street Journal..