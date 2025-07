Donald Trump vs. The Wall Street Journal: El presidente de Estados Unidos emprendió una demanda contra el medio; la razón está relacionada con el caso Jeffrey Epstein.

Esto lo dio a conocer Donald Trump en medio de la polémica que el caso Jeffrey Epstein ha levantado a su alrededor, ya que su gobierno desestimó una lista de clientes y el asesinato del criminal.

Y pese a la promesa de su fiscal general Pam Bondi de dar a conocer detalles del caso Jeffrey Epstein, Donald Trump ordenó dar vuelta a la página y atender asuntos más importantes.

Donald Trump demanda a The Wall Street Journal; la razón se relaciona con el caso Jeffrey Epstein

En Truth Social, Donald Trump dio a conocer que ya presentó la demanda contra The Wall Street Journal por el artículo “falso, malicioso, difamatorio” que publicó sobre una carta que envió a Jeffrey Epstein.

La demanda contra The Wall Street Journal que presentó Donald Trump abarca a sus dueños, Rupert Murdoch y Robert Thomson, pero también es un llamado a todos los autores que busquen difamarlo.

Por lo que Donald Trump afirma que la demanda emprendida contra The Wall Street Journal también es en defensa de todos los estadounidenses a quienes medios falsos les mienten.

Donald Trump termina con sus deseos de que tanto Rupert Murdoch como todos los autores de la “difamación” que lo relaciona a Jeffrey Epstein estén ansiosos de declarar en este proceso legal.

Desde el jueves 17 de julio, Donald Trump informó su advertencia personal a The Wall Street Journal, sobre no imprimir una supuesta carta que habría enviado el actual presidente a Jeffrey Epstein.

Esto se lo repitió a Rupert Murdoch, bajo el argumento de que la carta es falsa, por lo que hubo el compromiso de encargarse después de que la editora de The Wall Street Journal no respondiera a favor de Donald Trump.

Donald Trump demanda de The Wall Street Journal y Jeffrey Epstein tiene toda la culpa (Captura de pantalla)

Donald Trump y la carta que habría enviado a Jeffrey Epstein: Esto dice según The Wall Street Journal

Acorde con Donald Trump, la carta que publicó el “periódico de tercera” The Wall Street Journal y que iba dirigida a Jeffrey Epstein, es falsa, ya que no son sus palabras y no hace dibujos, pero, ¿qué dice?

La carta que publicó The Wall Street Journal es un diálogo que habría sido inventado por Donald Trump para felicitar a “su amigo” Jeffrey Epstein, por su cumpleaños número 50.

“Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. Donald Trump a Jeffrey Epstein en supuesta carta

La firma de dicha carta solamente es “Donald” e incluye el dibujo de una mujer desnuda, además de que formaría parte de un álbum de agradecimientos de diversos personajes dirigidos a Jeffrey Epstein en 2003.

Acorde con The Wall Street Journal, este es uno de los primeros documentos que analizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que derivó en la detención de Jeffrey Epstein en 2006.

Al artículo que fue realizado por Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo, quienes también serían demandados, lo acompaña la foto de Donald Trump con “su amigo” Jeffrey Epstein, una que circula en paradas de autobús en Londres.