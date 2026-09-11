Una declaración de JD Vance durante un acto político en Texas generó reacciones luego de que el vicepresidente de Estados Unidos respondiera a un manifestante que portaba una bandera de México.

Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos

El incidente ocurrió en el marco de un mitin republicano en Dallas por los dos años de gobierno del partido, donde la interrupción derivó en un intercambio verbal que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las palabras de JD Vance han reavivado el debate sobre migración, identidad nacional y el tono del discurso político en Estados Unidos, especialmente en estados con una amplia población de origen mexicano.

J. D. Vance (SCOTT OLSON / Getty Images via AFP)

JD Vance califica como “símbolo de extrema izquierda” a manifestante con bandera de México

Tras cuestionar la aparición de un manifestante con la bandera de México durante un mitin republicano en Dallas, JD Vance sostuvo que esta persona debió presentar la bandera estadounidense.

El vicepresidente aseguró que dicha situación representó un “símbolo de extrema izquierda”, externando su desaprobación a lo sucedido.

Tras ser confrontado, personal de seguridad retiró del recinto al manifestante, quien fue abucheado por los asistentes, quien al mismo tiempo coreaban el nombre de su país.

Durante su intervención, JD Vance aseguró que las próximas elecciones serán una batalla por preservar el derecho de nacimiento de los estadounidenses.

En ese sentido, acusó directamente a los demócratas de promover políticas que amenazan la estabilidad familiar, la seguridad, la economía y la identidad nacional de su país.

Puntualmente, los señaló de ser responsables de una migración masiva, que dijo ha propiciado que sus ciudadanos vean a su propio país robado y entregado a sectores extranjeros.