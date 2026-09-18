Un gesto de cooperación cultural entre México y Japón permitió la recuperación voluntaria de una máscara prehispánica que había salido del país décadas atrás.

La pieza, adquirida por un ciudadano japonés en Francia, fue entregada a la Embajada de México en Tokio luego de que su propietario considerara que devolverla era lo correcto.

La acción fue destacada por la embajadora Melba Pría como un ejemplo de respeto al patrimonio histórico y un reflejo de los lazos de amistad y confianza que unen a ambas naciones.

Máscara prehispánica devuelta a México por coleccionista japonés. (Tomada de video/EmbamexJP)

Japonés regresa máscara prehispánica a México; la compró en Francia

La embajada de México en Japón compartió que un japonés acudió a ellos para hacer la entrega de una máscara prehispánica que compró hace un tiempo en Francia.

Olavarrieta informó que fue el propio ciudadano quien los buscó y por primera vez, ocurrió una entrega voluntaria de este patrimonio cultural porque “era lo correcto”.

Para la embajadora, la acción del japonés no solo es la muestra de “su verdadera manera de ver el mundo y su generosidad”, sino que refuerza la buena relación bilateral que tienen los países.

Asimismo, Olavarrieta informó que el coleccionista que hizo la entrega voluntaria prefirió el anonimato, acusando que este también es un acto generoso.