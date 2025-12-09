El pasado 8 de diciembre, se registró un terremoto de 7.5 en el norte de Japón, subiendo a 33 los heridos, por lo que ya se emitió una alerta de un megasismo en los próximos días.

Japón emite alerta de megasismo tras el terremoto de 7.5

Un sismo de 7.5 sacudió a Japón, dejando al menos a 33 heridos y que durante este martes 9 de diciembre, ha afectado las líneas de los trones al norte del país obligando a suspenderse las clases.

Sin embargo, lo que más ha preocupado a los ciudadanos es la alerta de un posible megasismo que pueda ocurrir en los próximos días.

Sanae Takashi, primera ministra de Japón, pide hacer caso a las alertas del megasismo (@takaichi_sanae / Unsplash)

Cabe recordar que el sismo se llevó a cabo en Aomori, epicentro del terremoto, según información de la cadena de televisión NHK.

Es por eso que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pidió tener las precauciones ante la posibilidad de un sismo similar o mayor en los próximos días en la zona,.

Esti tras la alerta emitida de un megasismo la pasada noche por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el cual aseguran durará una semana y es similar a alertas pasadas como la emitida tras el temblor de 7.1 que en agosto de 2024.

Esta alerta de megasismo se basa en estadísticas que demuestran una mayor probabilidad de terremotos fuertes después de un sismo de magnitud 7 o superior.

Hasta las primeras horas de este martes 9 de diciembre, se registraron al menos 15 temblores de magnitud superior a 3; entre ellos uno de 6.4 a las 6:52 am hora nacional.

Un terremoto de 7.5 sacude a Japón, y emiten alerta de megasismo (EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ / EFE)

Con información de EFE.