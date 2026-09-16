Japón logró un nuevo récord, pues el Ministerio de Sanidad dio a conocer que se alcanzó una cifra inédita de personas que han llegado a los 100 años o más.
En específico, las autoridades señalaron en su informe que por primera vez en el país hay más de 100 mil personas que han cumplido al menos 100 años.
Cabe destacar que pese a tener ese récord, Japón no ocupa el primer sitio a nivel global en el rubro de la edad promedio, pues hay un territorio que lo supera con un margen considerable.
Japón rompe récord de personas con 100 años cumplidos o más
Por primera vez en su historia, Japón rebasó el umbral de los 6 dígitos en sus registros de población centenaria, según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social.
El informe oficial confirmó que el país estableció un récord al contabilizar un total de 107 mil 677 personas con 100 años o más, ligando ya 56 años con incrementos en el indicador.
La medición estadística reflejó una amplia mayoría de mujeres dentro del censo nacional, al representar cerca del 88% del total de la población centenaria documentada en los reportes sanitarios.
Dentro de los registros destacan Fuyo Kishimoto, con 114 años en Kioto, como la mujer más longeva, junto a Hikaru Kato, de 112 años en Kumamoto, como el varón de mayor edad.
Asimismo, la trayectoria demográfica muestra un avance frente a 1963, cuando únicamente existían 153 inscritos y superando la barrera de los 10 mil casos registrados hacia finales de la década de los noventa.
Japón: Récord en centenarios, segundo en edad promedio
A pesar del dato con el que Japón alcanzó el récord de 107 mil 677 personas con 100 años o más, no se ubica como el territorio con la edad promedio más elevada del mundo.
Lo anterior debido a que datos del Banco Mundial correspondientes a 2026 señalan que el principado de Mónaco supera con un margen considerable al territorio nipoón como se muestra a continuación:
- Mónaco: Promedio de edad entre 53.6 – 57.5 años
- Japón: Promedio de edad entre 49.8 – 50.2 años
- Andorra: Promedio de edad entre 49.4 años
- Italia: Promedio de edad entre 48.2 – 48.8 años
- Hong Kong (RAE): Promedio de edad entre 47.3 – 47.6 años
- España: Promedio de edad entre 45.8 – 47.2 años
- Corea del Sur: Promedio de edad entre 45.6 – 47.0 años
- Grecia: Promedio de edad entre 46.7 – 46.8 años
- Portugal: Promedio de edad entre 46.8 – 46.9 años
- Alemania: Promedio de edad entre 45.5 – 46.9 años