Japón logró un nuevo récord, pues el Ministerio de Sanidad dio a conocer que se alcanzó una cifra inédita de personas que han llegado a los 100 años o más.

En específico, las autoridades señalaron en su informe que por primera vez en el país hay más de 100 mil personas que han cumplido al menos 100 años.

Cabe destacar que pese a tener ese récord, Japón no ocupa el primer sitio a nivel global en el rubro de la edad promedio, pues hay un territorio que lo supera con un margen considerable.

Personas longevas en Japón (Unsplash)

Japón rompe récord de personas con 100 años cumplidos o más

Por primera vez en su historia, Japón rebasó el umbral de los 6 dígitos en sus registros de población centenaria, según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social.

El informe oficial confirmó que el país estableció un récord al contabilizar un total de 107 mil 677 personas con 100 años o más, ligando ya 56 años con incrementos en el indicador.

La medición estadística reflejó una amplia mayoría de mujeres dentro del censo nacional, al representar cerca del 88% del total de la población centenaria documentada en los reportes sanitarios.

Dentro de los registros destacan Fuyo Kishimoto, con 114 años en Kioto, como la mujer más longeva, junto a Hikaru Kato, de 112 años en Kumamoto, como el varón de mayor edad.

Asimismo, la trayectoria demográfica muestra un avance frente a 1963, cuando únicamente existían 153 inscritos y superando la barrera de los 10 mil casos registrados hacia finales de la década de los noventa.

Japón

Japón: Récord en centenarios, segundo en edad promedio

A pesar del dato con el que Japón alcanzó el récord de 107 mil 677 personas con 100 años o más, no se ubica como el territorio con la edad promedio más elevada del mundo.

Lo anterior debido a que datos del Banco Mundial correspondientes a 2026 señalan que el principado de Mónaco supera con un margen considerable al territorio nipoón como se muestra a continuación: