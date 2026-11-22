Médicos del hospital en Brasilia, DF Star, en donde Jair Bolsonaro fue ingresado desde el 20 de noviembre de 2026, informaron que el expolítico sentenciado a prisión domiciliaria se encuentra estable.

Pese a que Jair Bolsonaro fue internado con un fuerte dolor abdominal que fue determinado como una “obstrucción intestinal casi total”, actualmente se encuentra estable y en espera del resultado de más estudios que determinarán intervención quirúrgica o no.

Jair Bolsonaro se mantiene hospitalizado por obstrucción intestinal

El expolítico Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión domiciliaria en Brasil por golpe de Estado, fue ingresado al hospital DF Star en donde se determinó que tenía obstrucción intestinal.

Ahora, los médicos del hospital en Brasilia, explicaron que Jair Bolsonaro se mantiene en cuidados intensivos con tratamiento médico, ayuno “y soporte nutricional” con supervisión médica para saber su progreso pues tiene “adherencias en la pared abdominal”.

Por su parte, la esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, pidió y agradeció las oraciones por el expolítico, además de que informó que estaban a la espera de un nuevo ultrasonido para confirmar una nueva intervención quirúrgica o descartarla.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (Eraldo Peres / AP)

Aunque Michelle Bolsonaro explicó que esperan que con el tratamiento su intestino vuelva a funcionar con normalidad y así no se tenga que hacer una nueva operación.

Pese al contexto médico que el expresidente de Brasil atraviesa desde una puñalada en el abdomen en 2018 que lo ha llevado a varios ingresos hospitalarios, los médicos lo reportan como estable.