Thorgerdur Gunnarsdottir, ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, no se quedó de brazos cruzados al ver el mapa de Donald Trump en el que el país insular nórdico aparece envuelto en la bandera de Estados Unidos.

Mapa que también mostraba a Canadá, Groenlandia, México, Centroamérica y el Caribe cubiertos por la bandera estadounidense y la etiqueta “Estados Unidos de América”.

Donald Trump comparte mapa con el territorio que busca para Estados Unidos. (@realDonaldTrump)

A poco de su publicación en la plataforma Truth Social, el pasado lunes 7 de septiembre, Gunnarsdottir convocó a Billy Long, el embajador de Estados Unidos en Islandia.

De acuerdo con información de RUV, la ministra presentó una queja forma ante el embajador, le hizo saber que la publicación fue totalmente inapropiada, esto fue confirmado por la primera ministra del país, Kristrún Frostadóttir.

Administración de Donald Trump responde a Islandia

Ante la queja, funcionariosde la Administración Trump le han transmitido al gobierno de Islandia que no deben “tomarse al pie de la letra” todo lo que diga el Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, así como han dejado claro que no están de acuerdo con sus acciones.

Debido a que tales palabras han sido repetitivas en los últimos meses, Frostadóttir, de 38 años, advierte que ese tipo de publicaciones no deben tomarse como una simple broma de mal gusto ya que debe quedar claro que Islandia es un “estado soberano e independiente”.

“Esto lo dejé bien claro. Por lo demás, la conversación fue cordial”, remató. Thorgerdur Gunnarsdottir, ministra de Asuntos Exteriores de Islandia

Lo que hizo Donald Trump es un insulto, dice Kristrún Frostadóttir

Kristrún Frostadóttir, primera ministra de Islandia, sostiene que el mapa de Donald Trump, de 80 años, creado con inteligencia artificial es un insulto para los islandeses, canadienses y groenlandeses.

“Deberíamos ser claros al respecto. No tiene nada de gracioso ni normal burlarse de la soberanía de los Estados, especialmente hoy en día, cuando no es algo que se dé por sentado” Kristrún Frostadóttir, primera ministra de Islandia.

El polémico mapa se publicó en medio de la presión geopolítica de Estados Unidos sobre Groenlandia y las repercusiones de esto en Islandia.

Las amenazas y declaraciones de Trump sobre la adquisición de Groenlandia han generado inquietud en la vecina Islandia, debido a su propia posición estratégica en el Atlántico Norte y el Ártico.