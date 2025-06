En el contexto de los ataques entre Irán e Israel, hoy miércoles 18 de junio, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, respondió a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ayer 17 de junio, Donald Trump desmintió las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien afirmó que el mandatario estadounidense abandonó el G7 para buscar un cese al fuego entre Irán a Israel.

Más tarde, Donald Trump lanzó una amenaza en contra del ayatolá Ali Jamenei en su cuenta de Truth Social; “no vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”.

Alí Jamenei, también conocido como Alí Khamenei, respondió a las amenazas de Estados Unidos en su cuenta de X al afirmar que un ataque estadounidense contra su país, en apoyo a Israel, “sin duda causará un daño irreparable”.

“La gente inteligente que conoce Irán, la nación y la historia de Irán nunca le hablarán a esta nación en un lenguaje amenazante porque la nación iraní no puede ser entregada”, expresó en el mismo mensaje en el que respondió frontalmente a la posibilidad de un ataque desde la Casa Blanca:

“A la guerra se responderá con guerra, al bombardeo con bombardeo y al ataque con ataque. Irán no se someterá a ninguna demanda ni dictado”.

Por su parte, este fue el mensaje Donald Trump donde amenazó al líder supremo iraní:

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado “Líder Supremo”. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención!“.

