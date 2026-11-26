Un jurado federal de Nueva York declaró culpable a la empresa de tecnología china Huawei y a tres de sus filiales de robar secretos comerciales y ayudar al régimen de Irán, así como de fraude y lavado de dinero.

El dictamen, informado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pone a Huawei frente a severas sanciones económicas, mismas que serán dadas a conocer en la sentencia de septiembre de 2027.

Huawei (REUTERS/Carlos Barria)

Huawei enfrenta cargos por fraude y espionaje comercial en apoyo a Irán

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Huawei proporcionó información falsa a instituciones financieras sobre sus operaciones en Irán para obtener miles de millones de dólares y mantener su acceso al sistema de compensación bancaria.

Los antecedentes del proceso penal en contra de Huawei se remontan a diciembre de 2018 con la detención en Canadá de su directora financiera, Meng Wanzhou, por engañar a bancos sobre la empresa Skycom.

Meng regresó a China en septiembre de 2021 tras alcanzar un acuerdo de procesamiento diferido donde admitió haber ofrecido datos engañosos.

En el ámbito del espionaje industrial, la fiscalía demostró perjuicios directos a empresas norteamericanas.

En particular, Huawei copió el código fuente de los routers de Cisco, mientras que sus empleados fotografiaron y sustrajeron datos técnicos de un robot de pruebas táctiles perteneciente a T-Mobile para enviarlos a China.

Huawei (Getty Images)

Huawei niega las acusaciones

Tras darse a conocer el dictamen, Huawei expresó su inconformidad sobre los casos de lavado y la supuesta ayuda a Irán, manifestando que las acusaciones carecen de sustento legal.

Huawei subrayó que fue absuelta de conspiración y recordó que los litigios por secretos comerciales ya habían sido resueltos en la vía civil.

Asimismo, anunció que evaluará acciones legales para defenderse mientras mantiene sus operaciones e inversiones en investigación.

Curiosamente, el veredicto se produce en un momento en el que la corporación busca afianzarse como alternativa frente a los fabricantes estadounidenses de semiconductores.

Por lo que algunos analistas de China lo ven como una manera de frenar el avance de la compañía para 2027.