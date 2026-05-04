Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, fue hospitalizado y reportan su estado como crítico; Donald Trump le envió un mensaje: “El mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York".

El domingo 3 de mayo se confirmó que Rudy Giuliani, de 81 años de edad, fue hospitalizado en Florida, así lo reveló su portavoz Ted Goodman sin dar detalles de las causas.

Hospitalizan a Rudy Giuliani y esto se sabe sobre su salud

Ted Goodman compartió un mensaje en redes sociales para hablar del estado de salud de Rudy Giuliani, quien se encuentra en estado crítico, pero estable.

"El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico pero estable “, escribió el portavoz del exalcalde de Nueva York.

El portavoz de Rudy Giuliani lo describió como un luchador que ha enfrentado los desafíos en su vida con “fortaleza inquebrantable”.

Rudy Giuliani (Reuters)

Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York de 1994 a 2001; estuvo al frente de la ciudad durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El exalcalde fue señalado por Arizona y Georgia por presuntamente intentar anular los resultados de las elecciones de 2020.

En julio de 2025 fue inhabilitado como abogado en Nueva York por mentiras sobre el supuesto fraude durante las elecciones.

Mayor Rudy Giuliani is currently in the hospital, where he remains in critical but stable condition. Mayor Giuliani is a fighter who has faced every challenge in his life with unwavering strength, and he's fighting with that same level of strength as we speak.



We do ask that you… — Ted Goodman (@TedCGoodman) May 3, 2026

Donald Trump envía mensaje a Rudy Giuliani

Tras confirmarse que Rudy Giuliani estaba hospitalizado, Donal Trump compartió un mensaje en Truth.

“Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, por mucho, ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico”, escribió Donald Trump.

Donald Trump considera que Rudy Giuliani fue “víctima” de la izquierda radical: “¡Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas!"

En noviembre de 2025, Donald Trump indultó a Rudy Giuliani tras ser acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, evitando que fuera señalado de futuros cargos federales.