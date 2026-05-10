Hombre armado fue detenido en el Instituto Cultural Mexicano en Estados Unidos, luego de que ingresó al recinto para tratar de escapar de las autoridades, así lo confirmó Esteban Moctezuma.

Las autoridades estadounidenses lograron su captura, hasta el momento no se reportan víctimas ni heridos.

Hombre armado que ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Estados Unidos fue detenido

Este 9 de mayo se reportó que un sujeto armado de nacionalidad estadounidense irrumpió en el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. mientras que presuntamente intentaba escapar de una persecución policial.

Aviso a las familias de nuestro equipo del @MexCultureDC:



Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público.



Lo principal, es que nadie resultó herido.



Nuestro… pic.twitter.com/nOvDbQRLfU — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 9, 2026

El individuo aprovechó que el recinto es un espacio abierto al público para ingresar y tratar de ocultarse en el sótano.

“Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadunidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público” Esteban Moctezuma Barragán

Ante la emergencia, el personal del centro activó de inmediato los protocolos de seguridad y notificó a las autoridades locales.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó que la policía logró arrestar al sospechoso sin que se dispararan armas ni se registraran personas heridas.

“Lo principal es que nadie resultó herido. Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención” Esteban Moctezuma Barragán

Esteban Moctezuma Barragán reconoció la serenidad y eficacia con la que reaccionó el personal del Instituto Cultural Mexicano que permitió que no hubiera consecuencias que lamentar.

“Reconocemos la serenidad y la eficacia con que todos se coordinaron y respondieron para resolver este grave incidente, sin consecuencia alguna que lamentar” Esteban Moctezuma Barragán

Además, compartió un video del momento en que el presunto agresor, ya sometido, es conducido esposado por oficiales de policía fuera del inmueble.

Tras detención de hombre armado, el Instituto Cultural Mexicano en Estados Unidos no ha reportado cancelaciones de sus actividades

A través de las redes sociales han circulado algunas imágenes que muestran el momento en el que el hombre es detenido.

Se presume que el sujeto portaba un arma al momento de ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Estados Unidos, pero no se han dado más detalles.

Fuentes diplomáticas señalaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas durante el operativo, por lo que las actividades en el Instituto Cultural Mexicano no resultaron afectadas.

Tras el incidente el Instituto Cultural Mexicano no reportó daños materiales relevantes ni cancelaciones oficiales de las actividades programadas para este fin de semana.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la identidad del detenido ni los delitos que originaron la persecución.