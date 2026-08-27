Hernán Ojeda Elenes se declaró culpable en el distrito de Columbia, Estados Unidos, por conspiración para fabricar y distribuir fentanilo para el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hernán Ojeda Elenes importó grandes cantidades de fentanilo, fomentando la epidemia en dicho país.

Identificado como primo de Ovidio Guzmán, Hernán Ojeda Elenes también es uno de los 96 narcotraficantes enviados a Estados Unidos de parte de México en enero de 2026.

Hernán Ojeda se declara culpable de fabricar e importar fentanilo en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que Hernán Ojeda Elenes se declaró culpable de conspiración para fabricar e importar fentanilo.

La jueza del tribunal de Distrito de Columbia, Ana C. Reyes, aceptó la declaratoria de culpabilidad y aunque no ha fijado la fecha de la sentencia, se espera un mínimo de 10 años.

¿Qué es el fentanilo? (captura de pantalla)

De acuerdo con las investigaciones de Estados Unidos, Hernán Ojeda Elenes importó fentanilo a su país por al menos cinco años, de 2019 a 2024.

Además, trabajó con su padre como operador del Cártel de Sinaloa, Hernán Domingo Ojeda López “el Mero Mero”, tío de Ovidio Guzmán detenido en diciembre 2024.

Mientras trabajaba para el Cártel de Sinaloa, Hernán Ojeda Elenes aceptó adquirir grandes cantidades de precursores de fentanilo, comprándolos de empresas chinas.

Dichos químicos los utilizaba para fabricar toneladas de fentanilo en México y posteriormente, trasladarlos a Estados Unidos y distribuirlos, aunque no dan cantidades.

Estados Unidos lanza mensaje tras declaratoria de culpabilidad de Hernán Ojeda Elenes

En el comunicado de prensa, las autoridades de Estados Unidos destacaron la declaratoria de culpabilidad de Hernán Ojeda Elenes, como un mensaje claro.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva señaló que sin importar en dónde operen, quienes fabriquen fentanilo para Estados Unidos serán perseguidos y llevados ante la justicia.

Ya que Hernán Ojeda Elenes orquestó el envenenanimiento de miles de estadounidenses con la fabricación de fentanilo, que dejaron muerte y devastación.