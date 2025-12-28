Un par de helicópteros chocaron en el aire cerca del aeropuerto de Hammonton, al sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, este domingo 28 de noviembre, con un saldo de un muerto y dos personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes de operadores de tráfico aéreo, el choque de los dos helicópteros que se mantenían en aire se dio en 100 Basin Road, Hammonton.

El accidente ha causado conmoción entre la población, la cual logró observar la gran columna de humo negro a lo lejos.

Información en desarrollo….