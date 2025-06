Conductores de Fox News compararon el posible bombardeo de aviones B-2 de Estados Unidos en la guerra de Israel vs. Irán con la última película de Top Gun; te damos los detalles de lo que dijeron.

Durante una transmisión en vivo, conductores de Fox News aseguraron que la película de Top Gun podría hacerse realidad ante la entrada de aviones B-2 de Estados Unidos en la guerra Israel vs. Irán.

Por otro lado, medios de comunicación de Estados Unidos han reportado este sábado 21 de junio que al menos seis aviones B-2 han volado hacia Guam, isla estadounidense en el Pacífico Occidental.

Ante la creciente tensión entre Israel e Irán, el presidente Donald Trump estaría sopesando que Estados Unidos intervenga en el conflicto armado en Medio Oriente y los aviones B-2 serían un arma clave.

Dos conductores de Fox News hicieron la comparación del posible bombardeo de aviones B-2 de Estados Unidos en la guerra de Israel vs. Irán con la última película de Top Gun, que trata sobre aviación militar.

"Es como si hubieras visto la última película de Top Gun. Esa trama se está haciendo realidad. No se trata solo de una bomba. Serán bombas tras bombas para atravesar la penetración", dijo uno de los conductores.

Conductor en Fox News