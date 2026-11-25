El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó hackeo, tras detectar accesos no autorizados a una parte limitada de sus sistemas el 24 de noviembre.

El hackeo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha afectado principalmente a los sistemas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo que analiza la información financiera para combatir el blanqueo de capitales y otros delitos

Los que obligó a FinCEN a desconectar algunos sistemas como medida preventiva, mientras ya investiga el hackeo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos como un incidente de ciberseguridad.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplica medida de seguridad tras hackeo

Tras el hackeo a sus sistemas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos implementó la medida de orden FIN-2026-R002, la cual establece una prórroga para determinados reportes exigidos por la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Transparencia Corporativa.

La medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos atraerá una extensión que busca a determinadas empresas obligadas a informar sobre sus beneficiarios finales y a personas para que actualicen su identificador ante FinCEN.

Con ello, la medida abarca las presentaciones cuyos vencimientos originales estaban comprendidos entre el 18 de noviembre y el 29 de diciembre de 2026, por lo que las entidades financieras podrán entregar los reportes pendientes hasta el 30 de diciembre.