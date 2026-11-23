El expresidente colombiano Gustavo Petro insistió en sus señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y lanzó nuevas acusaciones contra el Gobierno, al afirmar que el país tiene “un estafador de presidente”.
El exmandatario retomó sus cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales y sostuvo que las movilizaciones ciudadanas representan una respuesta frente a lo que considera un proyecto antidemocrático.
Sus declaraciones también incluyeron críticas a la solicitud del Ministerio TIC para suspender su cuenta de X, medida que calificó como un intento de censurar su comunicación con la ciudadanía.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el supuesto fraude electoral?
En su publicación, Petro acusó al presidente de ser un estafador y cuestionó que hubiera obtenido la victoria electoral, al sostener que el resultado no reflejaría, según su interpretación, al electorado colombiano.
El expresidente también aseguró que el Estado estaría bajo control de narcotraficantes y grupos armados, además de responsabilizar al sectarismo político de impulsar un proyecto antidemocrático.
Asimismo, defendió la libertad, el trabajo y la biodiversidad, y afirmó que estos principios representan valores fundamentales de la sociedad colombiana frente a lo que considera intereses autoritarios.
Petro sostuvo que las movilizaciones ciudadanas han generado una fuerza colectiva para defender la vida, la libertad y otros derechos, por lo que aseguró que la población mantiene una postura democrática.
En su mensaje, también cuestionó la legitimidad del Gobierno y afirmó que sus decisiones responden a intereses ajenos a la ciudadanía, aunque no presentó nuevas pruebas en esa publicación.
El ex mandatario reiteró que estará pendiente de lo que ocurra con su cuenta de X y sostuvo que la solicitud de suspensión representa una medida de censura contra sus mensajes.
Finalmente, insistió en que la petición gubernamental contradice la Constitución de 1991 y afirmó que la ciudadanía debe defender sus libertades ante lo que describió como acciones antidemocráticas.
Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo. Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía demócratica en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia. La ilegitimidad para gobernar del gobierno actual será su impronta histórica. Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia. El estado está en manos de narcotraficantes y varios de sus grupos armados. El sectarismo nazi ha llevado a muchos sectores de la sociedad colombiana real a apoyar un proyecto antidemocrático. Pero el pueblo colombiano se ha configurado, verdaderamente, alrededor de principios como la libertad, el trabajo libre y ha logrado reconocerse en su biodiversidad cultural y por eso mayoritariamente la sociedad colombiana es libertaria y rechaza por naturaleza cualquier proyecto nazi. Hoy hay un gobierno ilegítimo antiderechos y antipueblo, es un gobierno impuesto por intereses que no corresponden al interés nacional. La energía democrática del pueblo colombiano esta acumulando poder, energía potencial para defender los tótems fundamentales: la vida, la libertad y la luz. Ya veremos que pasa en mi cuenta X, pero el gobierno de Colombia en contra de la constitución de 1991 ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2026