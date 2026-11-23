El expresidente colombiano Gustavo Petro insistió en sus señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y lanzó nuevas acusaciones contra el Gobierno, al afirmar que el país tiene “un estafador de presidente”.

El exmandatario retomó sus cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados electorales y sostuvo que las movilizaciones ciudadanas representan una respuesta frente a lo que considera un proyecto antidemocrático.

Sus declaraciones también incluyeron críticas a la solicitud del Ministerio TIC para suspender su cuenta de X, medida que calificó como un intento de censurar su comunicación con la ciudadanía.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el supuesto fraude electoral?

En su publicación, Petro acusó al presidente de ser un estafador y cuestionó que hubiera obtenido la victoria electoral, al sostener que el resultado no reflejaría, según su interpretación, al electorado colombiano.

El expresidente también aseguró que el Estado estaría bajo control de narcotraficantes y grupos armados, además de responsabilizar al sectarismo político de impulsar un proyecto antidemocrático.

Asimismo, defendió la libertad, el trabajo y la biodiversidad, y afirmó que estos principios representan valores fundamentales de la sociedad colombiana frente a lo que considera intereses autoritarios.

Gustavo Petro (AP )

Petro sostuvo que las movilizaciones ciudadanas han generado una fuerza colectiva para defender la vida, la libertad y otros derechos, por lo que aseguró que la población mantiene una postura democrática.

En su mensaje, también cuestionó la legitimidad del Gobierno y afirmó que sus decisiones responden a intereses ajenos a la ciudadanía, aunque no presentó nuevas pruebas en esa publicación.

El ex mandatario reiteró que estará pendiente de lo que ocurra con su cuenta de X y sostuvo que la solicitud de suspensión representa una medida de censura contra sus mensajes.

Finalmente, insistió en que la petición gubernamental contradice la Constitución de 1991 y afirmó que la ciudadanía debe defender sus libertades ante lo que describió como acciones antidemocráticas.