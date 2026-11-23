El expresidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a la solicitud gubernamental para suspender su cuenta de X, acusando a integrantes de su administración de promover censura contra sus mensajes públicos.
Sostuvo que la petición busca limitar su comunicación con la población y aseguró que la reacción oficial estaría relacionada con las movilizaciones ciudadanas que, afirmó, incomodaron al Gobierno.
Sus declaraciones ocurrieron después de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitara a la plataforma suspender su perfil por una publicación que consideró potencialmente violenta.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la solicitud para suspender su cuenta?
Petro calificó la petición como una acción inconstitucional y aseguró que representa un intento de silenciar tanto sus mensajes como a sectores que considera una alternativa política.
También afirmó que las movilizaciones reflejan una mayoría ciudadana dispuesta a defender la democracia y cuestionó la legitimidad del Gobierno, al que lanzó diversas acusaciones.
En su publicación, calificó al mandatario actual de estafador y aseguró que no habría ganado las elecciones considerando, según su interpretación, al electorado real colombiano.
Además, acusó al Estado de estar bajo control de narcotraficantes y grupos armados, mientras responsabilizó al sectarismo político de favorecer un proyecto antidemocrático.
Petro defendió la libertad, el trabajo y la diversidad cultural de Colombia, y sostuvo que estos principios representan valores fundamentales de la sociedad frente a proyectos autoritarios.
Aseguró que la ciudadanía acumula fuerza para defender la vida, la libertad y otros principios que describió como esenciales para el país.
Finalmente, señaló que estará pendiente de lo que ocurra con su perfil en X y reiteró que considera la solicitud gubernamental un intento de censurar a la oposición.
Vemos a una ministra de comunicaciones reaccionando públicamente de manera inconstitucional. Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo. Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía demócratica en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia. La ilegitimidad para gobernar del gobierno actual será su impronta histórica. Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia. El estado está en manos de narcotraficantes y varios de sus grupos armados. El sectarismo nazi ha llevado a muchos sectores de la sociedad colombiana real a apoyar un proyecto antidemocrático. Pero el pueblo colombiano se ha configurado, verdaderamente, alrededor de principios como la libertad, el trabajo libre y ha logrado reconocerse en su biodiversidad cultural y por eso mayoritariamente la sociedad colombiana es libertaria y rechaza por naturaleza cualquier proyecto nazi. Hoy hay un gobierno ilegítimo antiderechos y antipueblo, es un gobierno impuesto por intereses que no corresponden al interés nacional. La energía democrática del pueblo colombiano esta acumulando poder, energía potencial para defender los tótems fundamentales: la vida, la libertad y la luz. Ya veremos que pasa en mi cuenta X, pero el gobierno de Colombia en contra de la constitución de 1991 ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2026