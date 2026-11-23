El expresidente colombiano Gustavo Petro reaccionó a la solicitud gubernamental para suspender su cuenta de X, acusando a integrantes de su administración de promover censura contra sus mensajes públicos.

Sostuvo que la petición busca limitar su comunicación con la población y aseguró que la reacción oficial estaría relacionada con las movilizaciones ciudadanas que, afirmó, incomodaron al Gobierno.

Sus declaraciones ocurrieron después de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitara a la plataforma suspender su perfil por una publicación que consideró potencialmente violenta.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la solicitud para suspender su cuenta?

Petro calificó la petición como una acción inconstitucional y aseguró que representa un intento de silenciar tanto sus mensajes como a sectores que considera una alternativa política.

También afirmó que las movilizaciones reflejan una mayoría ciudadana dispuesta a defender la democracia y cuestionó la legitimidad del Gobierno, al que lanzó diversas acusaciones.

Gustavo Petro (Fernando Vergara / AP Foto / AP Photo/Fernando Vergara)

En su publicación, calificó al mandatario actual de estafador y aseguró que no habría ganado las elecciones considerando, según su interpretación, al electorado real colombiano.

Además, acusó al Estado de estar bajo control de narcotraficantes y grupos armados, mientras responsabilizó al sectarismo político de favorecer un proyecto antidemocrático.

Petro defendió la libertad, el trabajo y la diversidad cultural de Colombia, y sostuvo que estos principios representan valores fundamentales de la sociedad frente a proyectos autoritarios.

Aseguró que la ciudadanía acumula fuerza para defender la vida, la libertad y otros principios que describió como esenciales para el país.

Finalmente, señaló que estará pendiente de lo que ocurra con su perfil en X y reiteró que considera la solicitud gubernamental un intento de censurar a la oposición.