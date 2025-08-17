El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró al exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de sus redes sociales, donde aseguró que “este hombre sacó a 13 millones de la pobreza en México”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los salarios y los apoyos sociales permitieron que 13.4 millones de mexicanos salieran de la pobreza en el sexenio de AMLO.

Esto significa que la población en condición de pobreza pasó de 46.8 millones en 2022 a una baja histórica de 38.5 millones en 2024, el nivel de pobreza más bajo registrado durante la última década en México.

“El progresismo es la superación de la pobreza”, dice Gustavo Petro sobre AMLO

En sus redes sociales oficiales, el presidente Gustavo Petro compartió un video de AMLO en el que se recopilaban los momentos más memorables del presidente, como el famoso “me canso ganso” y “abrazos no balazos”.

“Este hombre, Manuel López Obrador, sacó 13 millones de personas de la pobreza en México”, señaló Gustavo Petro, e incluso comparó la situación de su país: “yo llevo 2,6 millones en Colombia”, dijo.

No obstante, destacó la parte final de su mensaje en la que aseguró que el “progresismo es la superación de la pobreza”, pues esa es la política que ha intentado aplicar en Colombia.

Es de recordar que Gustavo Petro ha sido un cercano aliado en el sexenio de AMLO, el cual ha mostrado en varias ocasiones su apoyo al expresidente mexicano.

Este hombre, Manuel Lopez Obrador, sacó 13 millones de personas de la pobreza en México, yo llevo 2,6 millones en Colombia.



El progresismo es la superación de la pobreza. pic.twitter.com/xIKjw6WCIS — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2025

La población vulnerable por carencias aumentó en el sexenio de AMLO

Según el informe de Coneval, la pobreza y la pobreza extrema disminuyeron en el sexenio de AMLO, no obstante, la población vulnerable por carencias aumentó de 26.4 por ciento en 2018 a 32.2 por ciento en 2024.

De igual forma, el grupo no pobre y no vulnerable creció 8.8 puntos en el sexenio de AMLO, alcanzando a más de 42 millones de mexicanos, posicionándose como el sector más amplio registrado en su historia.

La carencia por acceso a la seguridad social también tuvo un avance moderado, pues bajó de 50.2 a 48.2 por ciento.