La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 666 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 21 de diciembre 2023, Rusia como Ucrania descartan negociar pronto por la paz.

Por otro lado en el frente, las fuerzas rusas que dominan la orilla oriental del Dniéper en la provincia sureña de Jersón lanzaron en las pasadas 24 horas al menos 30 ataques contra las posiciones establecidas por Ucrania en ese lado del río, informó el parte del Estado Mayor ucraniano.

Todos los ataques fueron repelidos por los efectivos ucranianos que lograron hacerse fuertes hace semanas en la margen este del Dniéper, según el parte militar de Kiev, que asegura que sus tropas están “expandiendo” su presencia en la orilla ocupada por Rusia de la provincia de Jersón.

El Estado Mayor ucraniano también afirma que sus soldados diezman las capacidades rusas con fuego de contrabatería y siguen infligiendo daños al enemigo en la retaguardia de la orilla oriental del Dniéper en Jersón.

Rusia conquistó toda la provincia sureña de Jersón al principio de la guerra, pero se retiró a la orilla oriental del Dniéper en otoño del año pasado para preservar sus efectivos ante el avance ucraniano.

Desde la margen oriental del río ataca constantemente la orilla controlada por Kiev.

Ucrania logró este otoño cruzar el río y establecer allí una presencia militar permanente con la que espera reducir la capacidad de fuego ruso para atacar la otra orilla y avanzar, cuando se den las condiciones, hacia la entrada a la península ocupada de Crimea, situada a pocas decenas de kilómetros de las posiciones ucranianas al este del Dniéper.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, admitió pequeños avances enemigos en el frente sur, aunque sin romper las líneas de defensa rusas, en el marco de la contraofensiva ucraniana que consideró fallida.

El general ruso destacó que el suministro adicional de armamento occidental y la movilización de reservistas ucranianos no modificaron la situación en el campo de batalla.

Estimó en unos 160 mil hombres; más de 3 mil blindados, incluido 766 tanques; 121 aviones y 23 helicópteros las pérdidas de Kiev durante el último medio año de contraofensiva, que arrancó a principios de junio pasado.

Mientras, destacó que, además de mantener sus posiciones, las fuerzas rusas “amplían constantemente la zona de control en todas las direcciones”, mientras el armamento de precisión ruso ha logrado reducir “considerablemente” la producción militar en Ucrania.

A su vez, Guerásimov acusó a Estados Unidos de intentar alargar el conflicto con el suministro de una “notable asistencia militar a Ucrania”.

En total, añadió, Ucrania ha recibido desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 unos:

Además, casi 100 mil soldados ucranianos recibieron instrucción en territorio estadounidense y europeo.

El presidente ruso, Vladmir Putin, ya había asegurado esta semana que su Ejército tiene toda la iniciativa en Ucrania al dirigirse a la plana mayor del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

El ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, anunció que su Gobierno emprenderá medidas para llamar a filas a los varones en edad militar residentes en el extranjero, lo que constituye una primicia desde que empezó la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

Según explicó Umérov en una entrevista con diversos medios alemanes, el plan pasa por que, a partir del año que viene, todos los hombres de entre 25 y 60 años sean convocados para presentarse en un centro de reclutamiento en Ucrania, aunque residan en el extranjero.

“Queremos justicia para todos, porque se trata de nuestro propio país. Les enviamos una invitación, no es un castigo defender a tu propio país y servirlo sino que constituye un honor”

Para quienes hagan caso omiso de la convocatoria, habrá sanciones, indicó, aunque el ministro no detalló en qué consistirán. “Todavía estamos hablando de qué pasará si no vienen de forma voluntaria”, señaló Umérov.

El titular de Defensa prometió, por otro lado, incrementar la transparencia de forma que los futuros reclutas sepan con antelación cómo se les va a entrenar, con qué equipamiento contarán, dónde y cuándo prestarán servicio y cuándo se les va a volver a desmovilizar.

A pesar de la prohibición de abandonar el país vigente para todos los hombres en edad militar, salvo ciertas excepciones, las autoridades alemanas calculan que tan sólo en el país germano, que ha acogido aproximadamente un millón de refugiados ucranianos, residen en la actualidad unos 190 mil varones ucranianos de entre 18 y 60 años.

El pasado martes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que el Ejército le ha pedido movilizar a entre 450 mil y 500 mil efectivos adicionales para las fuerzas armadas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió el miércoles que tiene un plan para que Ucrania pueda financiarse en el futuro y deje de depender de la ayuda militar y económica estadounidense.

Pero de momento, matizó Blinken, sigue siendo necesario que el Congreso de Estados Unidos apruebe el paquete urgente de 61 mil millones de dólares que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha pedido para Ucrania.

En una rueda de prensa de balance del año, el secretario de Estado advirtió que el dinero que tiene el Gobierno estadounidense para apoyar a los ucranianos se está “agotando” y pidió a los legisladores republicanos que aprueben nuevos fondos porque no existe una “caja mágica” de donde sacar nuevos recursos.

“Hemos hecho una gran inversión en el futuro de Ucrania y en su libertad. No tiene sentido que ahora reneguemos de esa inversión después de todo lo que hemos hecho”

El jefe de la diplomacia estadounidense prometió que tiene “un plan muy claro” para asegurar que...

“Ucrania pueda valerse por sí misma militar y económicamente de modo que estos niveles de apoyo ya no sean necesarios”

Además, agregó que está “enfocado” en que el Gobierno ucraniano tenga una estrategia “no solo para detener la agresión rusa, sino también para seguir recuperando los territorios ocupados por los rusos”.

Blinken dijo que lo único en lo que está “de acuerdo” con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es que ambos creen que “el continuo apoyo de Estados Unidos es fundamental” para que Ucrania pueda ganar la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuvo recientemente en Washington, en su tercera visita desde el inicio de la guerra, para intentar levantar el bloqueo de los republicanos a la aprobación de nueva ayuda en el Congreso.

La oposición conservadora exige a Biden una política migratoria más restrictiva a cambio de el voto a favor a la ayuda para Ucrania.

Rusia y Ucrania coinciden en la ausencia de condiciones para abrir negociaciones de paz entre el estancamiento de la contraofensiva ucraniana y la creciente iniciativa de las tropas rusas, mientras Kiev se plantea movilizar hasta medio millón de hombres.

“Realmente consideramos que el tema de las negociaciones no está vigente. Ya hemos repetido en varias ocasiones que no existen bases para estas conversaciones, no hay fundamento ni premisas para ellas”

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin en su rueda de prensa telefónica diaria