La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 560 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 6 de septiembre 2023, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, visita Kiev por tercera vez desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano.

En Kiev, que horas antes había sido blanco de un frustrado ataque con misiles, Blinken acudió a un cementerio para dejar un ramo de flores en memoria de los soldados ucranianos caídos en el frente.

Según un alto cargo de su departamento, Washington mantendrá sus “esfuerzos” para que los ucranianos “dispongan de aquello que necesitan para esta fase de la batalla”.

Se trata de “material no solamente para atacar, sino también para penetrar de verdad las feroces líneas de defensa desplegadas por los rusos”, explicó.

“La defensa aérea sigue siendo una prioridad”, agregó.

En junio, Kiev lanzó una contraofensiva contra las tropas rusas que ocupan casi el 20% del territorio de Ucrania en el sur y el este.

El avance ha sido lento y dificultoso ante un territorio muy minado y la fiera resistencia rusa, pero Kiev confía en un cambio de tendencia desde la toma a finales de agosto de Robotyne, que puede abrir la vía hacia el sur y la península de Crimea.

Coincidiendo con la llegada de Blinken, el ejército ucraniano dijo que estaba desplegando “operaciones ofensivas” contra la ciudad oriental de Bajmut, caída en manos de los rusos en mayo, y contra la ciudad de Melitópol en el sur.

El alto cargo del Departamento de Estado consideró que “las fuerzas ucranianas consiguieron avances impresionantes en el sur en particular, pero también en el este estos últimos días y semanas”.

Además del ataque con misiles contra Kiev, Rusia atacó por la noche con drones en la región meridional de Odesa, cerca de la frontera con Rumania, en bombardeos que dejaron un muerto.

Las defensas aéreas neutralizaron los misiles contra la capital, pero los restos de ellos provocaron un incendio en un supermercado que no dejó víctimas, según las autoridades.

Estados Unidos advierte a Corea del Norte que “pagará un precio” si entrega armas a Rusia

Estados Unidos advirtió el martes a Corea del Norte de que “pagará un precio en la comunidad internacional” si suministra armamento a Rusia destinado a la guerra en Ucrania y pidió al país que respete su compromiso público de que no lo hará.

”Proporcionar armas a Rusia para usarlas en el campo de batalla contra silos de grano e infraestructura de calefacción de las principales ciudades mientras nos acercamos al invierno para tratar de conquistar territorio de otra nación soberana no va a dejar bien a Corea del Norte y pagará un precio por ello en la comunidad internacional” Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca

El representante estadounidense destacó en una conferencia de prensa que Pionyang debería respetar su compromiso público de que no suministrará dicho armamento y aseguró que Washington seguirá buscando oportunidades para disuadir a los norcoreanos de dar ese paso.

Estados Unidos ya había denunciado el pasado miércoles que la negociación entre Rusia y Corea del Norte para la compra de armas avanza activamente y que, de llevarse a cabo, permitiría a Moscú recibir múltiples tipos de municiones.

Los diarios The New York Times y The Washington Post publicaron este lunes que el líder norcoreano, Kim Jong-un, planea viajar a Rusia este mes para hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, y sellar ese intercambio.

El Kremlin rehusó este martes confirmar ese posible encuentro y en Washington, Sullivan recordó que, aunque poseen información de que Jong-un “tiene expectativas de que la discusión prosiga, incluso entre líderes y tal vez en persona”, no puede “entrar en detalles” al respecto.

A su vez, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, subrayó que Estados Unidos “ha sido increíblemente claro sobre las potenciales consecuencias de que cualquier país adopte medidas que apoyen a Rusia a avanzar en su ilegal e injusta guerra”.

Joe Biden presidente de los Estados Unidos (Especial)

Armenia, en plena tensión con Rusia, anuncia ejercicios militares con Estados Unidos

Armenia anunció el miércoles que acogerá la próxima semana ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en los que participarán sus fuerzas de mantenimiento de la paz, una nueva señal de los esfuerzos de Ereván por alejarse de su tradicional aliado ruso.

Los armenios acusan a Moscú y a su personal de mantenimiento de la paz de no cumplir su misión, permitiendo que Azerbaiyán bloquee una carretera clave para abastecer a Nagorno-Karabaj, territorio que los dos países se disputan desde hace décadas.

Las maniobras “Eagle Partner 2023″ -anunciadas el miércoles por el ministerio de Defensa armenio- se desarrollarán del 11 al 20 de septiembre en el centro de entrenamiento Zar.

Su objetivo es “aumentar el nivel operacional” de las fuerzas estadounidenses y armenias que participan en operaciones de mantenimiento de la paz.

Tendrán lugar pocos días después de que el primer ministro armenio Nikol Pashinián acusara a Rusia de ser “incapaz de mantener el control sobre el corredor de Lachin, o de no tener la voluntad de hacerlo”.

Se supone que esta ruta terrestre entre Armenia y Nagorno-Karabaj está bajo control de una fuerza de mantenimiento de la paz rusa desde el final de la guerra con Azerbaiyán en 2020.

Pero desde hace meses está bloqueada de facto por la parte azerbaiyana, lo que provoca penurias en la región.

El Kremlin criticó duramente las palabras de Pashinián, y el miércoles expresó su preocupación por la realización de las maniobras armenio-estadounidenses.

“Por supuesto, esto requiere vigilancia”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin.

“Vamos a analizar en profundidad y seguir de cerca la situación”, añadió.

Armenia anuncia ejercicios militares con Estados Unidos (KAREN MINASYAN / AFP)

Blinken llega en visita oficial a Ucrania en su tercer viaje a Kiev desde la guerra

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó hoy a la capital ucraniana en visita oficial, según informaron los medios ucranianos.

Esta mañana se supo que Blinken se encontraba ya en Kiev, después de que los medios se enteraran la víspera de manera extraoficial de esta posible visita, aunque el Departamento de Estado no había querido comentar los rumores, precisa “Evropeiska Pravda”.

También la cadena pública ucraniana Suspilne confirmó la llegada de Blinken y se remitió a fuentes de la Oficina Presidencial ucraniana.

Se trata de la tercera visita del secretario de Estado desde el inicio de la guerra de agresión rusa el 24 de febrero del año pasado.

Blinken visitó anteriormente la capital de Ucrania en abril y en septiembre del año pasado.

Esta visita se debe a una nueva ayuda de mil millones de dólares a Ucrania, después de una noche de más ataques rusos en ese país.

La visita coincide con la aprobación en el Parlamento ucraniano del nombramiento como nuevo ministro de Defensa de Rustem Umerov, un tártaro de Crimea que reemplaza al cesado Oleksiy Reznikov.

Blinken va a “demostrar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía” y “la integridad territorial” de Ucrania “ante la agresión de Rusia”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Es la cuarta visita del secretario de Estado a este país desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Un alto cargo de su equipo dijo a los periodistas que esperaban “anunciar más de mil millones de dólares de nueva financiación estadounidense para Ucrania en el curso de esta visita”.

Del lado ruso, el Kremlin acusó a Estados Unidos de “mantener a Ucrania en estado de guerra” y aseguró que su asistencia no puede “influir en el desenlace de la operación militar especial”, el eufemismo impuesto en Rusia para esta invasión.

Blinken debe reunirse con el presidente Volodímir Zelenski y su homólogo Dmitro Kuleba para “discutir la contraofensiva” de Ucrania y la futura “reconstrucción” del país, que ya se situaba entre los más pobres de Europa antes de la invasión, según el comunicado del Departamento de Estado.

Durante su viaje en tren hacia Kiev, Blinken se entrevistó con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que pronunció un discurso ante el Parlamento ucraniano en la mañana.

El estadounidense agradeció a Frederiksen “el liderazgo de Dinamarca” que anunció hace dos semanas que, junto a Países Bajos, iba a dar aviones de caza F-16 a Kiev.