La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 663 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 18 de diciembre 2023, Vladimir Putin, presidente de Rusia descarta combatir con la OTAN aunque continúe la guerra en Ucrania.

Por otra parte el ejército ruso perdió en el campo de batalla durante la jornada del domingo 44 tanques, 38 sistemas de artillería y 60 vehículos blindados de combate, según el recuento ofrecido hoy por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Guerra Rusia Ucrania día 658: Volodímir Zelenski no logra apoyo de los republicanos en Estados Unidos; Embajada rusa en México señala a supuesto neonazi y más

Rusia también sufrió mil 90 bajas entre sus filas en esta nueva jornada de hostilidades, y ya suma, según cálculos del Ejército ucraniano, más de 347 mil pérdidas de personal desde el comienzo de la guerra.

El eje de Adiívka, en la región oriental de Donetsk, sigue siendo la zona más caliente del frente. Las tropas ucranianas repelieron durante la pasada jornada en este eje 16 ataques del ejército ruso, que trata de rodear está localidad bajo control de Kiev y ha puesto en liza un gran número de soldados para conseguir este objetivo.

Según el Centro para las Estrategias de Defensa, un ‘think tank’ ucraniano que sigue el curso de la guerra, Rusia continúa introduciendo “fuerzas adicionales” en este teatro de operaciones, y sigue obteniendo modestos avances entre bajas masivas.

Las tropas rusas también han logrado ganar terreno junto a Bajmut y en los alrededores de Márinka, según el ‘think tank’.

Informaciones desclasificadas por la inteligencia estadounidense sitúan en unos 13 mil el número de muertos y heridos desde el 10 de octubre en las cargas rusas para tomar Avdivka.

Ucrania ha centrado parte de su estrategia en esta guerra en infligir bajas masivas en el enemigo, con el objetivo de forzarle a poner fin a la guerra.

En un informe del conflicto publicado el 1 de noviembre en The Economist, el jefe del Ejército ucraniano, Valeri Zaluzhni, afirmó que la estrategia no ha funcionado.

El Kremlin asegura que los objetivos que se marcó al comienzo de la guerra, el principal de los cuales es la plena desmilitarización de Ucrania, se mantienen intactos, lo que obliga a Occidente, según Kiev, a seguir apoyando en 2024 los planes ucranianos de expulsar a las tropas rusas de su territorio.

Aunque las ansias de paz son cada vez mayores entre los rusos tras casi dos años de combates, su presidente, Vladimir Putin, descartó esta semana un pronto alto el fuego en el país vecino durante su primera gran rueda de prensa desde el inicio de la contienda.

Ucrania ha emitido una orden de búsqueda y captura contra el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kiril, tras acusarle de dos cargos relacionados con la guerra que Rusia lanzó hace ya 663 días contra el país vecino y que conllevan la cadena perpetua.

Según la agencia Ukrinform, Kiril, que ha justificado la guerra del Kremlin en numerosas ocasiones y es cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, fue puesto la víspera en la lista de personas buscadas del Ministerio del Interior.

La orden la cursó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) con el argumento de que el patriarca ruso “se esconde” de una investigación prejudicial.

A Kiril se le imputan dos delitos bajo el Código Penal de Ucrania: “usurpación de la integridad territorial y la inviolabilidad de Ucrania”, y del de “planificación, preparación, resolución y conducción de una guerra de agresión”.

El Ministerio del Interior ha colgado una fotografía del patriarca al lado de sus datos, que incluyen su nombre secular, Vladímir Mijáilovich Gundiáyev, su fecha de nacimiento y la acusación que pesa en su contra, así como un número de contacto del SBU.

De acuerdo con Ukrinform, esos delitos, que pueden ser juzgados en ausencia, conllevan una condena de cadena perpetua.

Según la misma fuente, Kiril fue informado sobre los cargos que el SBU ha presentado en su contra.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una ceremonia con el Patriarca Cirilo I de Moscú. (Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

El Ejército ruso ha destruido en mayor o menor medida las 17 instituciones educativas y las cinco iglesias de la ciudad ucraniana de Avdíivka desde su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, revela un informe difundido este lunes por el Centre for Information Resilience (CIR, en inglés).

Los datos recabados por esta organización sin ánimo de lucro, que analiza imágenes de satélite e información de código abierto para calibrar los daños a la infraestructura civil ucraniana, indican que Rusia también atacó nueve de los 11 centros de salud de esta pequeña localidad así como sus tres grandes supermercados.

Desde la renovada ofensiva rusa el 10 de octubre de 2023, las fuerzas de ese país “han reorientado los ataques” contra esta población cercana a Donetsk, en la región del Donbás, poniendo “especial énfasis” en sus 26 bloques de pisos, apunta el informe.

En concreto, Rusia atacó once de ellos entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre y ocho entre el 11 y el 21 de noviembre, cuando el CIR finalizó su recopilación de datos.

Los autores del documento, titulado ‘Devastación en Avdíivka: mapeo de los daños a la infraestructura civil desde la invasión’, afirman que el ataque a los edificios de gran altura en esta población en la primera línea del frente seguramente pretende evitar que sean usados como posiciones de observación.

Los investigadores constatan que, desde la invasión de febrero de 2022, los daños se han centrado en el distrito Khimik de la ciudad, que fue declarada el pasado 27 de marzo “zona roja” por el Gobierno ucraniano, que ordenó su evacuación y restringió el acceso a los periodistas.

El CIR estima que 31 mil civiles residían en Avdíivka antes de la invasión rusa, pero apunta que, según Vitaliy Barabash (el jefe de la Administración Militar ucraniana), en noviembre de 2023 quedaban poco más de mil.

Esta localidad ha estado en la primera línea de fuego de la guerra de Rusia en Ucrania desde el inicio del conflicto en 2014, cuando se convirtió en símbolo de la lucha entre los separatistas prorrusos y el Ejército ucraniano en el territorio del Donbás.

Según Barabash, más de 154 civiles han muerto en ataques contra infraestructura no militar desde el inicio de la invasión orquestada por Moscú hace casi dos años.

“Es probable que, a medida que continúa la ofensiva rusa, la situación siga empeorando para los que quedan”, avisa el CIR.

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó que su país se proponga atacar o combatir con la OTAN, aunque continúe la guerra en Ucrania, algo que confirmó esta semana en su primera gran rueda de prensa desde el comienzo de la contienda.

Putin se refería a las afirmaciones realizadas hace dos semanas por Biden a la hora de pedir al Congreso estadounidense que apruebe un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania.

“Si Putin toma Ucrania, no parará allí. No podemos dejarle ganar”, dijo entonces Biden, quien añadió que eso obligaría a Washington a desplegar tropas estadounidenses para combatir contra el ejército ruso en Europa.

Aunque en muchas ocasiones el Kremlin asegura que, de hecho, ya está combatiendo a la OTAN en Ucrania debido al suministro de armamento occidental a Kiev.

Vladimir Putin insistió en no tener ningún interés bélico hacia la OTAN o sus países miembros.

“No tenemos con ellos ningún contencioso territorial ni albergamos el deseo de estropear las relaciones con ellos.

Toda la OTAN no puede no entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar en combatir con los países de la OTAN”

Vladimir Putin