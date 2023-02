La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 359 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 17 de febrero 2023 la guerra llegó a su día 359, en el que Volodímir Zelenski se dirigirá a líderes mundiales en conferencia de seguridad en Múnich, Alemania.

Mientras que por la visita de Eli Cohen, ministro de Israel a Ucrania por primera vez desde que inició el conflicto su país reabre la embajada israelí para los ucranianos.

Un año después de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos se aferra a una estrategia de dar millones de dólares en ayuda militar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que consiga avances en el campo de batalla y forzar una eventual negociación con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Estados Unidos es el país que más ayuda militar ha entregado a Ucrania desde el inicio de la guerra. Hasta ahora, ha aprobado 30 mil millones de dólares, el equivalente al Producto Interior Bruto (PIB) de El Salvador o Islandia.

También hay cierto temor a que la unidad de Europa se resquebraje a medida que la contienda se alarga, aunque por ahora la coalición occidental “se mantiene fuerte”, aseguró una funcionaria estadounidense de alto rango a un reducido grupo de periodistas.

Con eso en mente, Estados Unidos tiene la esperanza de que Ucrania pueda hacer importantes avances en el campo de batalla esta primavera y estar en una mejor posición para abrir algún tipo de negociaciones con Rusia, aunque ese paso aún parece lejano.

Muchos analistas creen que ni Ucrania ni Rusia están dispuestos a dialogar y avisan de que la guerra podría prolongarse durante meses o incluso años.

Por un lado, según la OTAN, Rusia ya ha iniciado una gran ofensiva en Ucrania con la movilización de miles de soldados y el objetivo de conquistar todo el Donbás, en el este, y arrebatar a los ucranianos Bájmut, una de las ciudades de esa región y que está en ruinas por los constantes bombardeos.

Además, Rusia ha aumentado su presencia en el mar Negro, lo que podría apuntar a una nueva ofensiva en el sur; y a Ucrania le preocupa que miles de soldados rusos puedan cruzar a su territorio a través de Bielorrusia con el objetivo de tomar Kiev, como ya hicieron sin éxito hace un año.

Por otro lado, las fuerzas ucranianas se está preparando para repeler los ataques rusos y la OTAN está haciendo todo lo posible para que lleguen a Ucrania los tanques prometidos y se refuercen las defensa aéreas con sistemas como los Patriot, aunque aún no se ha aprobado el envío de aviones de combate.

Washington sí se está preparando para la posibilidad de un estancamiento del conflicto, en el que las dos partes sigan perdiendo y ganando territorio hasta llegar a un punto muerto, momento en el que podría darse algún tipo de tregua.

Días antes o después del aniversario de la invasión, el 24 de febrero, Estados Unidos tiene previsto anunciar más asistencia militar a Ucrania y sanciones contra Rusia, un nuevo golpe al Kremlin que se sumará a las sanciones que impondrá también en esas fechas la Unión Europea.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, descartó cualquier acuerdo de paz con Rusia que involucre ceder territorio nacional, en una entrevista divulgada hoy por la cadena británica BBC.

”Cualquier compromiso territorial nos convertiría en un Estado más débil”, afirmó el mandatario ucraniano, que declaró que “las armas son el único lenguaje que entiende Rusia. No es un problema el compromiso por sí mismo. No le tenemos miedo, hay millones de compromisos en la vida. Pero la pregunta es con quién. ¿Compromisos con (el presidente ruso, Vladímir) Putin? No, porque no hay confianza”

Volodímir Zelenski