Científicos han dado la alerta de un brote de gripe aviar en la Antártida, el cual es preocupante para toda la fauna de la región.

Pues se detectó que la cepa de gripe aviar en la Antártida tiene la capacidad de matar al 100% de la fauna infectada, acabando con prácticamente todos los animales del lugar.

La cepa de gripe aviar en la Antártida se detectó desde el 2024

En una entrevista para AFP, el investigador chileno Víctor Neira señaló que él y su equipo detectaron una cepa de gripe aviar en la Antártida en 2024, la cual afectó a 5 skuas, aves que viven en la región.

Pingüinos (Unsplash)

Señala que desde ese momento, la gripe aviar en la Antártida se ha propagado a lo largo de 900 kilómetros de la costa del continente congelado, afectando a cormoranes, gaviotas cocineras, pingüinos Adelia y papúa, y lobos marinos.

Afirmando que la enfermedad se encuentra prácticamente en toda la región en la que se permite el ingreso a investigadores para poder hacer su trabajo.

Aunque no se dio una causa de la llegada de la gripe aviar a la Antártida, se sabe que la enfermedad circula por todo el mundo desde 2021 debido a la constante migración de aves salvajes.

La gripe aviar de la Antártida puede matar al 100% de la fauna

Lo que más preocupa a Víctor Neira es que la cepa de gripe aviar encontrada en la Antártida tiene una mortalidad del 100% en la fauna infectada.

Es decir, si un animal de la Antártida se contagia con gripe aviar, es seguro que morirá al cabo de uno o dos días, e incluso podría acabar con toda la fauna de una zona en el mismo lapso de tiempo.

La preocupación se eleva debido a que los animales antárticos viven en grupos pequeños, lo que significa que si un ejemplar contrae la enfermedad, es casi un hecho que terminará con la población total.

Se espera que autoridades mundiales tomen cartas en el asunto, pues se trata de un tema de vital importancia para el desarrollo de las especies y la biología en general.