Mutación de gripe aviar en Estados Unidos. (Michelle Rojas / SDPnoticias.com)

Estados Unidos confirmó su primer caso humano de gripe aviar H5N5 que habría sido registrado en Washington, específicamente, en una persona mayor del condado de Grays Harbor y quien se encuentra hospitalizado.

De acuerdo con la información, esta sería la primera vez que se registra en Estados Unidos un contagio de la cepa H5N5 de gripe aviar en un humano, pues hasta el momento solo se tenía registro de contagios en animales.

El Departamento de Salud de Washington informó que la investigación epidemiológica sigue en curso, pero hasta el momento se tiene la teoría de que el hombre estuvo en contacto con aves domésticas infectadas.

Cabe mencionar que hasta el momento se han registrado 71 casos de gripe aviar en humanos en Estados Unidos, aunque solo se ha reportado un fallecimiento y este se dio por la variante H5N1; piden mantenerse alertas.