Vía redes sociales George W. Bush compartió un autorretrato por el 11-S y recibió fuertes críticas.

La imagen recrea el momento cuando el expresidente de los Estados Unidos fue informado en un escuela de Florida sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Además del autorretrato George W. Bush posteó otras pinturas que exhibirá en el Bush Center en Texas, asegurando que con ellas buscaba “reflexionar” en el marco del 11-S que cumple su 25 aniversario. "

“Hace veinticinco años, las acciones de un enemigo revelaron el espíritu del pueblo estadounidense. Estas y otras pinturas son mis reflejos de este solemne aniversario y estarán en exhibición todo el mes en The Bush Center. Que siempre honremos las preciosas vidas robadas, y que Dios bendiga a América.” George W. Bush

George W. Bush compartió un autorretrato por el 11-S y recibió fuertes críticas (@georgewbush / Instagram)

Critican a George W. Bush por compartir autorretrato por el 11-S

Luego de compartir su autorretrato por el 11-S, George W. Bush desató críticas en su contra.

Usuarios expresaron que la publicación de George W. Bush estaba fuera de lugar por ponerse en el centro de la tragedia que significaron los atentados del 11 de septiembre donde murieron casi 3 mil personas.

George W. Bush compartió un autorretrato por el 11-S y recibió fuertes críticas (Especial)

De igual manera cuestionaron la forma en que el expresidente de Estados Unidos promocionó su colección exclusiva titulada “Remembering 9/11″ que consta de 16 lienzos que se exhibirán durante todo el mes de septiembre en el Bush Center.

El estilo de las pinturas presentadas por George W. Bush también generó reacciones y hasta burlas en redes sociales.

Incluso no faltó quien le sugiera que también pintara un autorretrato de cuando un periodista iraquí le lanzó sus zapatos en 2008.

Los comentarios contra George W. Bush de igual manera criticaron y recordaron el desempeño de su gobierno tras la tragedia del 11-S.