Zohran Mamdani, Alcalde de Nueva York, afirmó que más de 9 mil personas han muerto por enfermedades relacionadas con la exposición al polvo y contaminantes liberados tras los atentados del 11-S.

La cifra supera las 2 mil 977 víctimas mortales registradas el día de los ataques, ocurridos en Nueva York, Washington y Pensilvania durante septiembre de 2001.

El señalamiento coincide con la publicación de más de 170 mil páginas de documentos sobre calidad del aire, contaminación y respuesta oficial alrededor de la Zona Cero.

Mamdani señala el impacto sanitario del aire tóxico tras el 11-S

El colapso de las Torres Gemelas liberó una nube con miles de contaminantes adicionales, entre ellos amianto, plomo, mercurio y partículas ultrafinas.

La exposición posterior se ha relacionado con enfermedades respiratorias crónicas, distintos tipos de cáncer y otros padecimientos diagnosticados entre trabajadores, residentes y sobrevivientes.

El Programa de Salud del World Trade Center atiende actualmente a más de 150 mil personas afectadas por exposiciones vinculadas con los atentados y sus consecuencias.

Sin embargo, el programa advierte que establecer el papel exacto de la exposición en cada fallecimiento resulta complejo, debido a múltiples factores médicos y ambientales.

Atentado a las Torres Gemelas (captura de pantalla)

Documentos del 11-S reabren el debate sobre la toxicidad del aire

Los archivos publicados muestran registros donde distintas agencias detectaron asbesto y otros contaminantes, mientras funcionarios comunicaban públicamente que las condiciones ambientales eran seguras.

Entre los documentos aparece el Harding memo, fechado en octubre de 2001, que advertía sobre posibles responsabilidades legales relacionadas con la exposición de trabajadores y residentes.

Otros registros señalan que en 2002 todavía se encontraba asbesto en edificios de Lower Manhattan, mientras persistían cuestionamientos sobre las recomendaciones de limpieza entregadas a habitantes.