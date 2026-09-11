La Agencia Central de Inteligencia (CIA) advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza de Al Qaeda antes del 11-S.

Así lo revelan nuevos documentos desclasificados publicados por la CIA este viernes 11 de septiembre 2026 en el marco del 25 aniversario de los atentados en Estados Unidos.

En total, la agencia difundió de forma parcial 71 informes de inteligencia realizado entre el 13 de febrero 1998 y el 12 de septiembre 2001 durante los gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush.

De acuerdo con Johan Ratcliffe, director de la CIA, la desclasificación de los documentos tiene la intención de honrar la memora de las victimas que murieron.

CIA (Especial)

Revelan que CIA advirtió durante años a la Casa Blanca sobre Al Qaeda antes del 11-S

En un documento con fecha del 10 de septiembre de 1998, un analista de inteligencia mencionó que Al Qaeda “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos”.

Para el 4 de diciembre de ese mismo año otro documento exponía que “Bin Laden y sus aliados se preparan para atacar Estados Unidos mediante el secuestro de aviones”.

Atentado del 11-S (JASON SZENES / EFE/EPA / EFE)

Con la difusión de la nueva información, se refuerzan las conclusiones a las que llegó en 2004 el informe de la comisión nacional que indagó sobre los atentados del 11-S.

En ese momento, se estableció que la CIA alertó de forma reiterada el peligro que significaba Al Qaeda.

No obstante, la autoridades no comprendieron la magnitud del ataque que se preparaba contra los Estados Unidos.

Al final, los atentados de Al Qaeda dejaron 3 mil muertos tras el secuestro y choque de cuatro aviones que impactaron en las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y en un campo de Pensilvania, respectivamente.