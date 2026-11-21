En medio de un creciente análisis sobre la ciberseguridad gubernamental en Estados Unidos, se ha revelado que el FBI enfrenta una nueva intrusión informática, luego de que hackers habrían accedido a su base de datos criminal.

Según reportes, los hackers vulneraron la red del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC), herramienta clave que conecta a las autoridades federales, estatales y locales para verificar antecedentes y consultar órdenes de arresto.

FBI sufre nuevo hackeo a sus bases de datos; investigan alteración de información criminal

El incidente del FBI representa el segundo compromiso de seguridad en este sistema estratégico en meses recientes, elevando las alarmas sobre la vulnerabilidad de la infraestructura digital estadounidense.

Este fallo se suma a fallas tecnológicas previas en entidades financieras, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el control de tráfico aéreo.

De momento, las autoridades no han aclarado si hackers alteraron registros penales sensibles, mientras que el FBI se abstuvo de emitir comentarios inmediatos.

FBI (NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP)

Tras conocerse la anomalía, el director del organismo, Kash Patel, participó en una transmisión televisiva ponderando la estrategia institucional de ciberdefensa.

No obstante, durante su intervención evitó referirse a la filtración reciente y centró su discurso en la llamada “Operación Escudo de Invierno”, una campaña concluida meses atrás.

En septiembre, una filtración atribuida a ShinyHunters comprometió datos personales de empleados mediante una web de empleo, lo que derivó en la detención de un especialista canadiense.

Por ello, exintegrantes del FBI advierten que el acceso no autorizado a estos expedientes constituye una seria amenaza a la seguridad pública, ante la posibilidad de que se altere información requerida en procedimientos policiales de rutina.