La familia de Luis de la Rosa pide a México investigar su muerte en, Annecy, Francia, ocurrida el pasado 24 de junio tras ser arrollado por un tren.

Carlos Huerta, tío del animador mexicano, en entrevista para Radio Fórmula Sonora pidió a la Embajada de México en Francia y al Consulado apoyo en las investigaciones sobre la muerte del animador mexicano.

Yo siento que debería haber más apoyo, que hubiera presión de la Embajada de México aquí en Francia a las autoridades locales para que hagan una investigación a fondo, con evidencias, ya que no hay videos, pues que tuvieran testimonios, que se muevan, yo veo que no han hecho nada. Carlos Huerta, familiar de Luis de la Rosa

Pide familia de Luis de la Rosa a México investigar su muerte en Francia

De acuerdo con Carlos Huerta hay inconsistencias en la versión que han presentado las autoridades, quienes han planteado que la muerte de Luis de la Rosa pudo ser un accidente o suicidio.

No obstante, los familiares de animador mexicano han rechazado esa versión.

Luis de la Rosa, talentoso animador mexicano (Luis de la Rosa / IG)

Para los familiares de Luis de la Rosa no es posible que él se haya quitado la vida porque era un joven con muchos proyectos en puerta y próximo a casarse con su pareja sentimental.

Además, en el seguimiento del caso han señalado que no han podido acceder a evidencia como grabaciones de videovigilancia en el lugar de los hechos para conocer qué pasó en verdad con Luis de la Rosa.

El padre del animador que está en Annecy ha indicado que el tren responsable del accidente sí cuenta con cámaras.

Sin embargo, en el reporte de las autoridades, aún inconcluso, se les ha dicho que el tren no tiene.

De igual forma, a los familiares de Luis de la Rosa no se les ha permitido hablar con el conductor del tren, lo que ha generado duda sobre la forma en que se lleva el caso.

Por lo que han solicitado a las autoridades de México sigan más de cerca la investigación y que se pronuncien al respecto.