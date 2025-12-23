Un tribunal colegiado señaló que la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández a Estados Unidos, sería inconstitucional.

Eugenio Hernández está acusado por Estados Unidos de asociación delictuosa para lavado de dinero, delito por el cual fue detenido en 2017 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, proceso que lleva en libertad.

Exgobernador de Tamaulipas no será extraditado a Estados Unidos por ser inconstitucional

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo concedió el amparo definitivo a Eugenio Hernández Flores contra la solicitud de extradición de Estados Unidos, por los delitos ya mencionados.

Acorde con lo señalado por el tribunal, extraditar al exgobernador de Tamaulipas sería inconstitucional, con violación al artículo 109, ya que en México fue juzgado por dicho delito.

Como mencionaron en la audiencia, dicho artículo estipula que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito, lo que concluye dicho proceso contra Eugenio Hernández Flores.

Y evita que Estados Unidos extradite al exgobernador de Tamaulipas ya sea por lavado de dinero o asociación delictuosa (crimen organizado).

De momento, Eugenio Hernández no se ha pronunciado sobre el amparo definitivo que frena su extradición.

Extradición del exgobernador de Tamaulipas: Estados Unidos lo solicitó poco después de su detención

Fue el 6 de octubre que Eugenio Hernández fue detenido por peculado y lavado de dinero, acusaciones de la Unidad de Inteligencia Económica y Financiera; el 14 de diciembre, Estados Unidos solicitó su extradición.

Esto bajo los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa para cometer fraude bancario y operar un negocio dedicado al envío de dinero sin licencia.

Fue el 2 de marzo de 2018 que se concedió la extradición de Eugenio Hernández Flores, para el cual interpuso el amparo 329/2018 que recibió la mayoría de dos votos de los magistrados.

El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray compartió el Acuerdo de Extradición del exgobernador de Tamaulipas para la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por el delito de asociación delictuosa.