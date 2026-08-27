El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que se encuentra preparando una masiva revocación de visas a políticos y diplomáticos que solicitaron asilo.
La medida se da tras detectar que múltiples funcionarios que ingresaron bajo misiones oficiales en representación de sus gobiernos terminaron solicitando asilo para permanecer de manera definitiva en el país.
Esta situación ha sido catalogada por las autoridades federales como una irregularidad sistemática dentro de los esquemas migratorios de Estados Unidos.