Scott Kupor, el director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), dijo a Reuters la realidad en torno al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk.

De acuerdo con el funcionario, la iniciativa fue disuelta ocho meses antes de que se cumplieran la totalidad de su funciones.

¿Qué pasó con DOGE? El departamento fue disuelto poco a poco

En sus declaraciones, Scott Kupor hizo referencia a que DOGE “ya no es entidad centralizada" que fue al momento de su formación, en enero de 2025.

Ahora, muchas de las funciones del departamento de Elon Musk fueron absorbidas poco a poco por la OPM.

Elon Musk y Donald Trump (Alex Brandon / AP)

En su momento, la administración de Donald Trump aseguró que gracias a DOGE se habían ahorrado miles de millones de dólares en Estados Unidos por los recortes federales.

Sin embargo, esta información fue desmentida por un análisis independiente, revelando que Elon Musk no había logrado el ahorro billonario que había proyectado.

Demostrándose que las cifras mostradas fueron infladas al momento que se va Elon Musk tras su separación con Donald Trump.

Tras la salida de Musk del gobierno de Estados Unidos, decenas de empleados se fueron junto con el CEO de Tesla, mientras que muchos otros fueron reasignados a diferentes departamentos del poder ejecutivo.

Finalmente, Scott Kupor aseguró que pese a la disolución los principios esenciales de DOGE “siguen vivos”.