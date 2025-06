Donald Trump dio a conocer cómo va su distanciamiento con el millonario Elon Musk, quien tan sólo hace un par de semanas trabajaba para el gobierno de Estados Unidos

Pesa a la pelea que protagonizaron Donald Trump y Elon Musk, su antiguo jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ambos parecen mantenerse alejados pero tensos y cordiales.

Incluso Donald Trump recuerda a Elon Musk como un “tipo maravilloso”, pero se mantienen peleados.

Donald Trump: “No todo el mundo quiere los Tesla de Elon Musk ni debería tenerlos”

El domingo 29 de junio de 2025, Donald Trump dijo en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures del canal Fox News que no todo el mundo quiere tener los automóviles de Tesla.

En lo que podría parecer un nuevo giro entre la relación de Donald Trump con Elon Musk, el presidente de Estados Unidos mantiene su postura de distancia ante el dueño de Tesla y Space X.

Ya que el presidente de Estados Unidos, una vez más se fue en contra de Elon Musk, por las mismas razones de los créditos que ya no se le otorgaron a Tesla, que pedía Musk, según relatan versiones.

Además, Donald Trump agregó que no todo el mundo debería tener uno de los automóviles de Tesla, compañía de Elon Musk, pero no explicó la razón o si es que estos vehículos eléctricos presentaban alguna falla en particular.

Aunque Donald Trump, quién tuvo un coche color rojo de Tesla para apoyar a Elon Musk, admitió que le encantaban sus autos, se fue en contra de estos autos eléctricos.

“Me encantan sus coches y creo que es fantástico, pero no todo el mundo debería tenerlos, ni todo el mundo los quiere” Donald Trump sobre Elon Musk y los automóviles de Tesla

Donald Trump: Elon Musk es un tipo maravilloso pero se enojo conmigo y no fue lo apropiado

Además Donald Trump reveló que es lo que piensa de Elon Musk tras la pelea que tuvo con él semanas atrás.

En este tiempo, Donald Trump describió a Elon Musk como un “tipo maravilloso”, pero al enojarse con él no fue lo más apropiado de su parte.

Adicionalmente lo reconoció como una persona inteligente a la que siempre le irá bien y hasta reconoció el trabajo que hizo dentro de su campaña.

“Elon es un tipo maravilloso y sé que siempre le irá bien. Es inteligente. Estuvo en campaña conmigo y, de hecho, hizo esto y lo otro, pero al final se enfadó un poco y eso no fue lo apropiado” Donald Trump sobre Elon Musk