El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dio inicio a una investigación en contra de la Universidad de Harvard, por posible discriminación en sus procedimientos.

“(Se) abrirá una revisión de cumplimiento en la Universidad de Harvard para determinar si sus programas y prácticas de ayuda financiera con sede en China excluyen a los estudiantes ciudadanos estadounidenses” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Así lo informaron las autoridades al señalar que se revisará la posibilidad de que los programas de apoyo financiero de la institución educativa, han excluido a estudiantes estadounidenses.

El anuncio sobre la investigación contra Harvard, ha sido interpretada por analistas, como una nueva ofensiva del presidente Donald Trump en la disputa que ha dejado diversos episodios.

Harvard está bajo investigación del gobierno de Estados Unidos

Al advertir una conducta presuntamente discriminatoria por parte de la Universidad de Harvard, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación en contra de la institución Educativa.

Al respecto, la autoridad del gobierno de Estados Unidos señaló que la División de Derechos Civiles se va a encargar de iniciar una indagatoria que se centrará en revisar los programas de apoyo financiero que ejercer Harvard.

Harvard (Pixabay)

Lo anterior debido a que explicó que se busca determinar si sus programas y prácticas de ayuda financiera en China, han excluido de manera sistemática a los estudiantes ciudadanos estadounidenses en dicho país.

Luego del anuncio publicado por el Departamento de Justicia, las autoridades educativas de Harvard respondieron al rechazar que se estén ejerciendo acciones que puedan representar discriminación.

Con respecto a ello, aseveraron que contrario a lo que se les intenta acusar, no se está discriminando “ilegalmente por motivos de raza, etnia u origen nacional“ en los programas que corresponden a asignaciones financieras.

Investigación contra Harvard, el nuevo ataque de Donald Trump

La nueva investigación que inició el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Harvard es vista como el nuevo intento de Donald Trump por golpear a la universidad.

Reportes del sector advierten que el expediente representa la embestida más reciente del gobierno federal para presionar a la casa de estudios mediante constantes revisiones.

Pleito de Donald Trump vs. Harvard (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Entre los incidentes previos destaca la acusación por presunto antisemitismo en el campus, utilizada como argumento para intentar congelar miles de millones de dólares en subsidios.

A esto se sumó la orden del Departamento de Seguridad Nacional para revocar las autorizaciones de visados académicos a estudiantes internacionales, medida que terminó frenada en tribunales.

Asimismo, observadores señalan que el uso sistemático de recursos judiciales por parte del Ejecutivo, busca forzar un cambio profundo en el modelo de gobernanza de la institución.