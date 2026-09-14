Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsan su independencia del Reino Unido, bajo el argumento de que su futuro como estado soberano está en la Unión Europea.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún Gobierno de Westminster [británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia”. Primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

Aunque los primeros ministros de las tres naciones se han mostrado firmes en su postura independentista, hasta ahora no han acordado en conjunto cómo concretar la separación.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsan su independencia del Reino Unido

Escocia, Gales e Irlanda del Norte ven su futuro en la Unión Europea

En un comunicado, los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron que, por primera vez, las islas cuentan con líderes decididos a independizarse del Reino Unido.

“Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido” Primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

Además, enfatizaron que el futuro de sus naciones está en la Unión Europea y que sus deseos de independencia son una señal de que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

En otro punto, refrendaron su confianza en que se avecinan cambios constitucionales, por lo que se comprometieron “a reforzar la cooperación entre” sus partidos.

El documento fue firmado, en su calidad de líderes partidarios y no nacionales, por los ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte:

Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru en Gales

John Swinney, dirigente del Partido Nacionalista Escocés (SNP)

Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte

Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsan su independencia del Reino Unido (comunicado)

¿Qué piden Escocia, Gales e Irlanda del Norte?

En conjunto, las tres naciones piden al Gobierno británico que planifique y facilite un cambio constitucional que les permita avanzar hacia la autodeterminación y, eventualmente, la independencia del Reino Unido.

Sus demandas centrales son: