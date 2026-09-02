El hijo del mandatario estadounidense, Eric Trump, captó la atención mediática tras presumir su pasaporte con la imagen de su padre Donald Trump.

“Miren lo que me acaba de llegar por correo, el nuevo pasaporte. Me encanta” Eric Trump, hijo de Donald Trump

Se trata de un pasaporte estadounidense conmemorativo que lleva en su interior un retrato de Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El video generó un impacto inmediato entre los internautas, provocando una oleada de comentarios y opiniones divididas en la red.

En un video Eric Trump presume su pasaporte con la imagen de su padre Donald Trump

En un video publicado en redes sociales, Eric Trump mostró su nuevo pasaporte estadounidense conmemorativo.

En la grabación, Eric Trump se muestra emocionado y es que al interior del pasaporte se encuentra la imagen de su padre Donald Trump.

Durante el video, abre el pasaporte para enseñar sus páginas interiores y mostrar el diseño del documento, denominado por la Casa Blanca y el Departamento de Estado como “Patriot Passport”.

En la portada interior se destaca un retrato de su padre, el presidente Donald Trump, en el cual aparece inclinado sobre el escritorio Resolute con los puños apoyados sobre la mesa.

Esta imagen está acompañada por una reproducción de la Declaración de Independencia, la firma de Trump en color dorado y elementos de la bandera estadounidense.

Este pasaporte especial es una edición limitada de 250,000 ejemplares creada por el Departamento de Estado para celebrar el 250.º aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Así el nuevo pasaporte conmemorativo con la imagen de Donald Trump que presumió su hijo Eric Trump

El nuevo pasaporte conmemorativo, denominado “Patriot Passport”, fue diseñado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para celebrar el 250.º aniversario de la independencia del país.

Conserva la apariencia institucional tradicional en color azul oscuro, con las inscripciones en letras doradas de “United States of America” y “Passport”.

Las cubiertas delantera y trasera incorporan ilustraciones especiales relacionadas con la historia del país.

El diseño, que fue actualizado después de anunciarse en abril, muestra a Donald Trump en la cubierta interior.

La inclusión de Donald Trump lo convierte en el primer presidente estadounidense vivo en aparecer en un documento de viaje oficial de ese país.

A pesar de su diseño exclusivo, el documento conserva las tecnologías de seguridad de última generación de los pasaportes convencionales. Entre ellas destacan:

Página de datos fabricada en policarbonato.

Grabado láser.

Fibras de seguridad integradas.

Numeración alfanumérica perforada en las páginas

Solicitar este pasaporte conmemorativo no requiere el pago de ninguna tarifa adicional o especial; se mantiene bajo el mismo esquema de costos de los pasaportes normales establecidos por el Departamento de Estado.

Se trata de una edición limitada, inicialmente se contempló un tiraje de 250,000 ejemplares, pero debido a la gran demanda registrada durante su primera etapa de emisión en Washington D.C., el gobierno estadounidense anunció la liberación de una cantidad adicional de 250,000 pasaportes.

Es un documento oficial con total validez para viajes internacionales. No obstante, no es obligatorio tramitarlo ya que no sustituye al pasaporte convencional; las versiones regulares previas continúan vigentes hasta su fecha de vencimiento o deterioro.