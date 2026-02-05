A principios de febrero de 2026 empezó a circular información que indicaba la aprobación del uso clínico de la vacuna contra el cáncer Enteromix.

Desarrollada en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología de Rusia, Enteromix se ha convertido en la apuesta máxima como un método de tratamiento para personas con cáncer.

Sin embargo, la información que señalaba a la vacuna “lista para uso clínico” es falsa y lejos de la realidad clínica en la que se encuentra el desarrollo de Enteromix.

¿Qué sí esperar de Enteromix? La vacuna rusa contra el cáncer sigue en fase I

En junio de 2025 se anunció que la vacuna había tenido éxito en pruebas preclínicas, las cuales son realizadas a nivel celular y en animales.

Durante esta etapa son evaluados los efectos del tratamiento en células cancerosas. Es decir si el tumor se reduce o si la enfermedad se ralentiza.

Si la fórmula tiene éxito y no hay muestra de efectos secundarios mortales (daño en órganos) se procede a las pruebas en humanos.

Vacuna (Freepick)

En el caso de Enteromix, la vacuna ha estado en estudios preclínicos durante los últimos tres años.

En modelos realizados en este lapso es que se ha informado una taza de éxito del 100%, con una reducción del tumor de entre un 60 y 80%.

De los mismos estudios preclínicos se ha revelado que en las pruebas con animales los efectos secundarios y el nivel de toxicitad fueron “muy bajos”.

Para que una vacuna sea aprobada se requiere su paso por tres fases de prueba previo a ser utilizada en pacientes. Es aquí cuando inician los ensayos clínicos.

Para febrero de 2026, Enteromix continúa en la fase I de su desarrollo.

En esta fase participa un grupo de entre 20 y 100 personas -todas voluntarias- para probar la seguridad del tratamiento.

Para la fase II se aumenta el npumero de voluntarios a 300 para evaluar los efectos a una escala mayor. Mientras que en la fase III se ace una comparativa del nuevo tratamiento con los tratamientos estándar.

Una vez que se superan las tres fases de ensayos clínicos, la vacuna es aprobada por autoridades sanitarias y se inicia la comercialización.

Todavía falta que la vacuna rusa contra el cáncer Enteromix apruebe las fases II y III.

En resumen, Enteromix está lejos de estar lista para su uso clínico en pacientes con cáncer.