Gracias a los avances en medicina se ha logrado el desarrollo de un medicamento contra el cáncer que logra eliminar tumores agresivos: Se trata del 2141-V11, desarrollado por científicos de la Universidad Rockefeller en Estados Unidos

Se sabe que este medicamento ha logrado reducir los tumores metastásicos en 6 de 12 pacientes que forman parte de este periodo de pruebas, destacando que en dos casos el tumor desapareció por completo.

La nueva versión del anticuerpo inmunoestimulador agonista de CD40, denominado 2141-V11, buscará demostrar su eficacia en humanos luego de arrojar resultados positivos en testeos con animales.

Medicamento contra el cáncer logra eliminar tumores agresivos: cáncer de mama y melanoma entre ellos

Este nuevo medicamento contra el cáncer arrojó resultados esperanzadores al demostrar los resultados en 12 pacientes con diversos tipos de cáncer metastásico, entre ellos con diagnóstico de;

melanoma

carcinoma de células renales

cáncer de mama

En los casos de los dos pacientes con melanoma y cáncer de mama, el medicamento logró eliminar ambos padecimientos al inyectarse directamente en los tumores, vía intratumural.

“La paciente con cáncer de mama metastásico, que también tenía tumores en la piel, el hígado y el pulmón, solo inyectamos el medicamento en la piel, vimos cómo desaparecían todos los tumores”, detalló el laboratorio Jeffrey V. Ravetch.

Sin embargo, este medicamento aún está en periodo de pruebas en tanto se identifican posibles efectos adversos, condicionantes y durabilidad.

“La estrategia podría aplicarse a distintos tipos tumorales, especialmente aquellos accesibles para inyección local”, detallan.

Medicamento contra el cáncer fue probado en animales; resultados fueron alentadores

De acuerdo con sus desarrolladores, en el año 2018 se realizó un experimento con ratones modificados en el laboratorio de Jeffrey V. Ravetch, donde el medicamento contra el cáncer demostró tener una potencia diez veces superior para generar una respuesta inmunitaria antitumoral.

En estas primeras pruebas el medicamento se suministraba por vía intravenosa, y aunque las células cancerosas captaban el anticuerpo inmunoestimulador agonista de CD40, las células no cancerosas también lo hacían y provocaban efectos secundarios tóxicos.

Para las fases de pruebas más avanzadas, el medicamento se inyectó directamente en los tumores por vía intratumoral, lo que provocó que la mayoría de las células cancerosas captaran el fármaco y la toxicidad fuera menor.