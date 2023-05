A poco menos de un mes de la compra-venta del ex avión presidencial de México, Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán, ya estrenó la aeronave.

Fue el martes 16 de mayo, en una visita oficial a China, que Emomali Rahmon hizo uso del avión presidencial que compró a México por mil 658 millones 684 mil 400 pesos.

Ello luego de que la aeronave estuvo en proceso de venta desde 2018, y que finalmente en abril de este 2023 fue vendido al gobierno asiático.

A continuación te mostramos las fotos del presidente de Tayikistán y su viaje en el ex avión presidencial de México.

Emomali Rahmon viaja a China en avión que compró a México

Conforme a lo expuesto, el presidente de la República de Tayikistán llegó en el ex avión presidencial de México a la ciudad de Beijing, República Popular China.

Ahí, Emomali Rahmon fue recibido calurosamente por los altos representantes del gobierno chino, en el Aeropuerto Internacional de Beijing.

Con decoración, un desfile de honor y las banderas nacionales de Tayikistán y China izadas, Emomali Rahmon fue recibido en su país vecino.

Se informó que el viaje en el ex avión presidencial de México se dio para sostener una serie de encuentros con el presidente chino, Xi Jinping.

Emomali Rahmon también se reunirá o con los altos líderes del Gobierno y representantes de empresas chinas, pues pretende fortalecer y ampliar relaciones amistosas y cooperativas entre ambas naciones.

Asimismo, el presidente de Tayikistán participará en la Primera Cumbre “Asia Central-China”, donde estarán:

Kazajstán

Kirguistán

Uzbekistán

Turkmenistán

FOTOS: Así luce el ex avión presidencial de México con Tayikistán como su nuevo dueño

Según The New York Times, el ex avión presidencial realizó su primer vuelo el pasado 14 de mayo desde San Bernardino, California, con dirección a Dusabmé, capital de Tayikistán.

De ahí despegó dos días después, el 16 de mayo, con destino a Beijing, China, donde aterrizó a las 17:26 horas.

Ahora, la frase “Fuerza áerea mexicana” que tenía el ex avión presidencial de México y la bandera de nuestro país fue reemplazada por la palabra Tayikistán en su exterior y el escudo del país ubicado en Asia Central.

Emomali Rahmon viaja a China en ex avión presidencial de México (MNK)

Emomali Rahmon viaja a China en ex avión presidencial de México (MNK)

Emomali Rahmon viaja a China en ex avión presidencial de México (MNK)

Ex avión presidencial de México (especial)