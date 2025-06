La Embajada de Estados Unidos en México desmintió a Simón Levy y su lista de supuestos políticos de Morena vinculados al narcotráfico y huachicol.

En una imagen, la Embajada de Estados Unidos en México señaló “esta información es falsa” acompañada de una captura de pantalla del tuit de Simón Levy en el que enlistó los nombres de ocho políticos.

Cabe recordar que Simón Levy difundió una supuesta lista con ocho nombres de políticos y dijo que había tres más que se incluirían en dicha lista.

El motivo por el que supuestamente eran investigados es por huachicol, es decir, combustible robado, aunque también se menciona en otras investigaciones que hay indagatorias por colaborar con el narcotráfico y recibir sobornos.

Los políticos mencionados por Simón Levy son:

Andrés Manuel López Beltrán Américo Villarreal Ruben Rocha Moya Cuauhtémoc Blanco Sergio Arturo Ramírez Muñoz Jorge Alberto Cuadra Cruz Ignacio Rodríguez Manuel Bartlett Díaz

Claudia Sheinbaum simplemente dijo en su conferencia mañanera de este 12 de junio que no vale la pena hablar de Simón Levy.

Embajada de Estados Unidos desmiente a Simón Levy y genera reacciones a favor y en contra

Ante el desmentido de la Embajada de Estados Unidos en México usuarios señalaron “qué pena ser Simón Levy en estos momentos” y otros aseguraron “yo le creo a Simón Levy”.

Algunos más agregaron “que a ustedes no les hayan pasado el dato, no significa que sea falso”, algunos más señalaron que el desmentido debería venir de alguna agencia o departamento relacionado con seguridad, no de la Embajada.

Embajada de Estados Unidos desmiente a Simón Levy pero este insiste: “Yo tengo otros datos”

Luego de la publicación de la Embajada de Estados Unidos en México, Simón Levy dijo “yo tengo otros datos” y publicó un documento que dio a conocer este 12 de junio el periódico Reforma para sostener su nota “Pide Estados Unidos indagar narco sobornos”.

Simón Levy compartió tanto la nota de Reforma como el documento en el que se documenta que con criterios de la administración de Donald Trump, la Fiscalía de Estados Unidos Estados Unidos pide a la División Penal del Departamento de Justicia investigar a funcionarios extranjeros y empresas fachada que benefician a cárteles a cambios de sobornos.

Embajada de Estados Unidos desmiente a Simón Levy: Reuters insiste que Estados Unidos sí presiona a México para investigar a políticos

Esta información se da luego de que la Agencia Reuters publicó el 11 de junio que el gobierno de Donald Trump presiona a México para que investigue a cinco funcionarios actuales y un exsenador con vínculos con el crimen organizado.

Los nombres de los políticos de Morena no se señalan por Reuters pero sí se menciona a Marina del Pilar Ávila Olmeda, según sus fuentes.

Ante al publicación de Reuters, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó al situación y dijo que las reuniones bilaterales con funcionarios de Estados Unidos no se ha abordado el asunto.

El periodista Diego Oré destacó que la SRE no negó la petición de Estados Unidos, solo dijo que no se ha abordado el tema en esas reuniones bilaterales.

El periodista insistió en que el tema se ha pedido tanto presencialmente como vía telefónica y han estado presentes funcionarios como: