Se entiende como Síndrome PFAPA (Fiebre Periódica, Adenitis, Faringitis y Adenopatías) a una enfermedad autoinflamatoria poco frecuente que afecta a niños pequeños de hasta 10 años.

La PFAPA se caracteriza por los siguientes síntomas:

Episodios de fiebre alta de manera recurrente y casi exacta

Dolor de garganta

Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello

Úlceras en la boca también conocidas como aftas

Se sabe que el PFAPA no es contagioso ni infeccioso; sin embargo, su causa aún es desconocida.

Aunque también se relaciona con una respuesta anormal del sistema inmunitario, y su diagnóstico se basa en criterios clínicos.

El tratamiento para el Síndrome de PFAPA suele hacerse con corticoides para controlar los episodios, los cuales van disminuyendo y en la mayoría de los casos, tienen una duración limitada.

¿Por qué se celebra el Día del Síndrome de PFAPA?

El Síndrome de PFAPA también es conocido como Síndrome de Marshall, llevando el apellido del científico que lo descubrió y definió como síndrome en 1987.

El objetivo del Día del Síndrome de PFAPA el 4 de septiembre, es de sensibilizar a la población y dar a conocer este padecimiento para generar conciencia del mismo.

También esta efeméride pretende que se faciliten los procesos médicos a las familias que tengan niños con el Síndrome de PFAPA para un tratamiento adecuado.