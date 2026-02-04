El Hospital Vall d’Hebron, ubicado en Barcelona, España, logró con éxito un trasplante facial histórico para la medicina reconstructiva.

Esto toda vez que se trata del primer trasplante facial en el mundo a partir de una donación procedente de una persona que murió mediante eutanasia.

El grupo de médicos responsable del trasplante facial, señaló que la intervención se realizó en septiembre de 2025, por lo que mostraron los avances favorables de la mujer que recibió la donación.

España logra con éxito un trasplante facial histórico (Hospital Vall d’Hebron)

Nota en desarrollo. En breve más información...