Un nuevo brote de ébola en el Congo supera los 10 mil casos confirmados y alcanza casi 5 mil muertes, señalaron autoridades sanitarias.

De acuerdo con el reporte de este martes 27 de octubre del gobierno del Congo, se encuentran frente al brote de ébola de mayor crecimiento en la historia.

Asimismo, señalaron que el brote se ha extendido por países de África más que cualquier otro anterior y se encuentra ya en Kenia, Nigeria, Uganda e incluso en Francia.

Más de 10 mil casos de ébola confirmados; “está traspasando fronteras”

Autoridades sanitarias del Congo confirmaron este 27 de octubre más de 10 mil casos confirmados de ébola, en una propagación por varios países de África desde mayo de 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Salud del Congo, se tienen confirmados 10 mil 60 casos confirmados de los que casi la mitad han muerto.

Ante el incremento de los casos, el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, “el ébola está traspasando fronteras”.

Nuevo brote de ébola supera los 10 mil casos y casi 5 mil muertes (Sebastien Kitsa Musayi / AP Photo/Sebastien Kitsa Musayi)

Asimismo, señalaron que la respuesta debe ser “más rápida, con mayor coordinación, más solidaridad y un liderazgo político decisivo” para atender la emergencia sanitaria.

Se trata del brote más mortífero hasta el momento que es causado por el virus Bundibugyo, para el cual aún no existe una vacuna.

Cabe señalar que este brote se ha extendido por 3 regiones en África:

Congo

Kenia

Nigeria

Sin embargo, también se ha detectado en Uganda y Francia, aunque en estos países no hay casos activos actualmente.

El brote de ébola está lejos de haber terminado, asegura OMS

Por otra parte, se ha reportado que, al menos 2 mil 600 pacientes se han recuperado de la enfermedad en el Congo.

Ante los casos positivos, se viralizó un video en el que trabajadores de la salud con trajes de protección bailaban en celebración por los últimos pacientes dados de alta en Mongbwalu, Ituri.

Tras el video, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que “el brote está lejos de haber terminado”; sin embargo, aseguró que “cada vida salvada merece ser celebrada”.