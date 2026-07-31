Doug Ford, primer ministro de Ontario, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo del Gobierno de México para enfrentar los incendios forestales que permanecen activos en esa provincia de Canadá.

A través de una carta, Doug Ford reconoció el envío de brigadistas mexicanos y destacó la cooperación entre ambos países durante la actual temporada de incendios.

“En nombre del pueblo de Ontario, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Gobierno de México por enviar 100 bomberos para apoyar a nuestra provincia durante esta desafiante temporada de incendios forestales” Carta del primer ministro de Ontario a Sheinbaum

Ontario agradece a Sheinbaum la ayuda de México para enfrentar los incendios forestales (Especial)

Doug Ford reconoce la valentía de los bomberos mexicanos enviados por Sheinbaum

En el mismo documento, Doug Ford destacó la labor de los brigadistas mexicanos, a quienes describió como profesionales que han actuado con valentía, dedicación y compromiso para proteger a la población de Ontario.

El primer ministro afirmó que la disposición de los bomberos mexicanos para ayudar a resguardar comunidades, familias y empresas representa “un símbolo de la amistad” entre México y Canadá, por lo que expresó un profundo agradecimiento por su servicio.

Cabe recordar que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), envió a Ontario un contingente conformado por 104 especialistas, entre ellos 100 bomberos y cuatro técnicos, para colaborar en el combate de los incendios forestales.

Ontario destaca la amistad de México tras el apoyo por los incendios forestales

En la carta dirigida a Claudia Sheinbaum, Doug Ford aseguró que México ha demostrado en repetidas ocasiones ser un amigo de Ontario y de Canadá, al tiempo que resaltó los vínculos políticos, económicos y culturales que unen a ambas naciones.

“Una y otra vez, México ha demostrado ser un amigo de Ontario y de Canadá, lo que refleja muchos años de exitosos lazos políticos, económicos y culturales entre nuestras jurisdicciones” Carta del primer ministro de Ontario a Sheinbaum

Asimismo, sostuvo que la decisión del Gobierno de México de enviar brigadistas constituye una muestra del fortalecimiento de la cooperación bilateral.

Ford también pidió a la presidenta Sheinbaum transmitir su agradecimiento al pueblo de México y a los bomberos que participan en las labores para controlar los incendios forestales.

Finalmente, expresó su interés por continuar fortaleciendo la colaboración entre Ontario y México para construir un futuro “más seguro, más fuerte y más próspero” para ambas sociedades.

Tras darse a conocer la carta, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó durante su conferencia matutina del 31 de julio de 2026 que “México es solidario con todos los países del mundo”.

Ontario agradece a Sheinbaum la ayuda de México para enfrentar los incendios forestales (Cortesía)