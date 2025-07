El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno impondrá aranceles “muy severos” a Rusia en caso de que Vladimir Putin no termine la guerra contra Ucrania en un plazo máximo de 50 días.

Desde el despacho oval de la Casa Blanca, Donald Trump precisó que impondrá los aranceles secundarios del 100 por ciento contra los aliados de Rusia si Vladimir Putin no llega a un acuerdo con Estados Unidos para lograr la paz con Ucrania.

“Estamos muy descontentos con ellos y vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Los aranceles serán del 100%”, adelantó Trump frente a Mark Rutte y otros funcionarios de su gabinete al aclarar que serían aranceles secundarios.

La advertencia de Trump llega en el marco de la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a la Casa Blanca.

Donald Trump expresó su “decepción” sobre el presidente ruso Vladimir Putin luego de que ha retrasado el fin de la guerra contra Ucrania y por sus acciones que van en contra de sus promesas de acabar el conflicto armado.

Según Trump, estimaba que en un plazo máximo de dos meses desde el inicio de su segundo periodo presidencial tendría un acuerdo con Rusia, pero consideró que dadas las condiciones actuales no se ve para cuándo acabe la guerra en Europa.

El mandatario amagó nuevamente con imponer aranceles secundarios del 100 por ciento a Rusia, pero deseó no tener que llegar a esa instancia.

“Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que íbamos a tener un acuerdo hace dos meses, pero no parece que lleguemos ahí, así que basado en eso aplicaremos aranceles secundarios si no tenemos un acuerdo en 50 días, en muy simple, y serán de un 100%, espero que no tengamos que hacerlo”

Donald Trump. Presidente de Estados Unidos