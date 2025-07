La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1237 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 14 de julio de 2025, Donald Trump dice que enviará sistemas Patriots a Kiev pero Europa pagaría por ellos.

En tanto, al menos dos personas murieron y otras veinte resultaron heridas el sábado en un nuevo ataque ruso masivo contra varias regiones en Ucrania, principalmente del oeste del país, como Chernivtsi, Volinia y Leópolis, informaron las autoridades.

También se vieron afectadas otras provincias como Járkov (este), Sumi (noreste).

De acuerdo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó 26 misiles de crucero y 597 drones, más de la mitad de ellos Shahed.

Si bien más de 20 misiles y la gran mayoría de los drones suicidas fueron neutralizados, hubo impactos contra infraestructuras civiles, incluidos edificios residenciales.

“Hasta ahora, sabemos de dos muertos en Chernivtsi”, señaló Zelenski, quien también explicó que otras 20 personas resultaron heridas.

Debido al ataque ruso en el oeste de Ucrania, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas desplegó cazas y puso en alerta máxima los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento de radar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que enviará sistemas de misiles interceptores Patriot a Ucrania para defenderse de Rusia, pero afirmó que la Unión Europea (UE) “pagará por ello”, lo que concretará este lunes cuando reciba al jefe de la OTAN, Mark Rutte.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea esta pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots”

Donald Trump a medios tras asistir al final del Mundial de Clubes de la FIFA